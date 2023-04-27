GT: план США разрушить экономику России с помощью Украины потерпел крах

12:53 29.04.2023

Global Times

Китай



Ставка США на Украину начинает приносить неприятные последствия - она не достигла желаемых целей



Начало конфликта на Украине стало для США триумфом: они понадеялись, что Россия попала в их ловушку, и теперь ее ждет крах. Однако их радость не продлилась долго, пишет GT. Москва справилась со всеми трудностями, тогда как силы американских союзников оказались истощены.



