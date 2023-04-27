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GT: план США разрушить экономику России с помощью Украины потерпел крах
12:53 29.04.2023

Global Times
Китай

Ставка США на Украину начинает приносить неприятные последствия - она не достигла желаемых целей

Начало конфликта на Украине стало для США триумфом: они понадеялись, что Россия попала в их ловушку, и теперь ее ждет крах. Однако их радость не продлилась долго, пишет GT. Москва справилась со всеми трудностями, тогда как силы американских союзников оказались истощены.



Когда в феврале 2022 года разразился конфликт на Украине, Вашингтон охватили почти что праздничные настроения. С точки зрения Соединенных Штатов, Кремль, почти восемь лет отказывающийся шагать в ловушку, расставленную Америкой во время цветной революции в Киеве в 2014 году, теперь наконец-то попался на удочку. Они думали, что вот-вот российская экономика будет разрушена санкциями, а рубль рухнет.

Есть только одна проблема: ничего из этого не произошло.

Москва перенесла санкции гораздо лучше, чем союзная Вашингтону Западная Европа, экономика которой усохла без импорта российских энергоресурсов. Конфликт истощил не вооруженные силы России, а запасы оружия и боеприпасов Запада из-за поставок на Украину. А Москва и Пекин между тем подтвердили общую приверженность многополярному миру.

Пока Белый дом твердит, что конфликт идет отлично, - Украина побеждает! санкции работают! военно-промышленное производство волшебным образом наращивается со дня на день! - американцы наконец начали замечать, что это не так.

Объявляя на прошлой неделе о своем участии в президентских выборах, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что сближение России с Китаем не отвечает государственным интересам США. Для них это катастрофа. Он также отметил, что китайцы совсем недавно способствовали заключению мирного соглашения между Ираном и Саудовской Аравией, в то время как американская стратегия на Ближнем Востоке полностью провалилась, и "наша экономика последует за ней, если мы быстро не предпримем какие-нибудь меры".

Аналогичный аргумент был выдвинут в начале этого месяца в журнале American Thinker. Авторы Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон назвали санкции против России самым монументальным просчетом в современной истории.

Еще в 1972 году Генри Киссинджер попытался смягчить негативные последствия от сокрушительного поражения США во Вьетнаме, установив отношения с Китаем. Он воспользовался тогдашним расколом между Пекином и Москвой. В течение следующих 50 лет политика Америки заключалась в предотвращении чего-либо, напоминающего союз между Поднебесной и Россией.

Тем не менее, когда наступил 2022 год, Вашингтон выбрал новую стратегию - всеми силами стараться вызвать недовольство Пекина. Он заставил многих политиков объявить, что остров Тайвань может стать новой Украиной, а потому нуждается в западном оружии, чтобы сражаться в случае предполагаемого китайского вторжения.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что внешнеполитический истеблишмент США сейчас в основном состоит из учеников Збигнева Бжезинского, а не Киссинджера. В 1997 году Бжезинский написал книгу под названием "Великая шахматная доска", которая стала руководством для стратегии глобальной гегемонии США. В ней внимание сосредоточено на контроле над Украиной как на способе предотвращения возрождения России.

Бжезинский заявлял, что он ответственен за распад СССР. Он утверждал, что его план 1979 года по поддержке исламских боевиков в Афганистане должен был спровоцировать советское вторжение и "подарить" Советам собственный Вьетнам. Даже если бы кто-то купился на это надуманное и высокомерное утверждение, то бесспорно одно: ответная реакция на эту политику - теракты 11 сентября и 20-летняя война с терроризмом в Афганистане и Ираке - вместо этого обескровила сами США.

В связи с этим мне приходит на ум одна древняя мудрость. Геродот писал, что царь Крез из Лидии спросил у Оракула в Дельфах совета по поводу того, идти ли ему на войну. Царю было предсказано, что он разрушит великую империю. Он объявил войну персидскому Киру Великому - и проиграл. Пророчество отчасти сбылось: разрушенная Крезом империя оказалась его собственной.

Автор: Небойша Малич (Nebojsa Malic)

Источник - ИноСМИ
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