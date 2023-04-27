Индекс Kазахстанской биржи (КASE) за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении

17:24 29.04.2023

Индекс KASE за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении



Локомотивом недельного роста индекса стали бумаги финансовых институтов: Народного банка и Каспи Банка, подорожавшие за торговую пятидневку в среднем на 8%, сообщает Zakon.kz.



5 из 9 акций представительского списка завершили неделю в плюсе, бумаги еще одного эмитента закрылись почти в ноль, остальные немного потеряли: от -0,68 до -2,85%.



