|Индекс Kазахстанской биржи (КASE) за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении
17:24 29.04.2023
Индекс KASE за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении
Локомотивом недельного роста индекса стали бумаги финансовых институтов: Народного банка и Каспи Банка, подорожавшие за торговую пятидневку в среднем на 8%, сообщает Zakon.kz.
5 из 9 акций представительского списка завершили неделю в плюсе, бумаги еще одного эмитента закрылись почти в ноль, остальные немного потеряли: от -0,68 до -2,85%.
Сильный рост на хороших новостях показали акции Народного банка (+8,33%) и Каспи Банка (+7,55%). Вторую неделю подряд растут котировки бумаг Казахтелекома и четвертую – КазТрансОйла (тикер – KZTO). В заметном минусе акции КазМунайГаза, потерявшие за последние 5 торговых дней апреля -2,85%.
Индекс KASE растет с 24 марта в течение 25 сессий за исключением торгов 4 апреля, когда его значение несколько упало – на -0,28%, 18 апреля (-0,33%), 21 апреля (-0,33%). В понедельник 24 апреля индекс резко взлетел на +2,43%. Однако во вторник и среду 25 и 26 апреля прошла коррекция вниз. Значение индекса выросло до уровня 21 февраля 2022 года, достигнув практически 15-месячного максимума. За месяц индекс KASE вырос на +7,38% до 3 559,90 пункта (+72,52 пункта) или на +92,6 в годовом выражении. Неделей ранее показатель вырос на +34,61 пункта или на +1,00% с 3 461,28 до 3 495,89 пункта.
В пятницу 28 апреля объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, значительно снизился относительно закрытия прошлой недели 21 апреля на -54,49% и составил 4 227,4 млн тенге (9 269,3 тыс. долларов) против 9 228,4 млн тенге (20 950,5 тыс. долларов). Причем снижение объемов наблюдается вторую неделю подряд.
Что касается выплаты дивидендов, то на этой неделе "КазТрансОйл" порадовал держателей ценных бумаг компании, сообщив следующее:
"Порядок распределения чистого дохода АО "КазТрансОйл", полученного по итогам 2022 года в размере 19 801 693 000 тенге: на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 000 495 861 тенге, оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 801 197 139 тенге не распределять и оставить в распоряжении АО "КазТрансОйл"; размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО "КазТрансОйл" в сумме 39 тенге".
Отметим, что дивиденды за 2021 год, выплаченные в прошлом году составили 26 тенге на акцию. По информации компании, общее собрание акционеров, на котором они примут решение о распределении чистой прибыли, пройдет 24 мая в Астане. Напомним, что по итогам 2020 ковидного года "КазТрансОйл" выплатил акционерам 132 тенге на акцию.
Недельное изменение котировок акций, входящих в индекс KASE
Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Бумаги фининститута на открытии понедельника и на закрытии четверга находились на отметке 695,00 тенге. Однако на закрытии торгов последней недели апреля ушли вниз до отметки 682,30 пункта. В итоге за торговую неделю акции потеряли в цене – 12,7 пункта или – 1,83%. Доля в индексе – 7,2%.
Народный банк (тикер – HSBK). С понедельника резко рванули вверх акции еще одного фининститута. Триггером роста стали несколько позитивных новостей. Во-первых, как стало известно еще пару недель назад, отчет за 4 квартал прошлого года можно назвать умеренно позитивным за счет дальнейшего роста процентных доходов, кредитного портфеля и чистой прибыли, которая превысила прогноз руководства на 11%. В конце марта рейтинговое агентство S&P подтвердило прогноз долгосрочного и краткосрочного кредитного рейтинга финиститута на уровне "BB+/B". Прогноз "Стабильный". Во-вторых, это новости по дивидендам. Рекомендации – 25,38 тенге на акцию против 12,71 годом ранее. Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) пройдет 31 мая. А в-третьих, интересной новостью стала возможность утверждать дивиденды два раза в год (как у KEGOC). Как итог бумаги в понедельник выросли на 9%.
За неделю акции HSBK выросли на 12 пунктов +8,33%, их цена поднялась с 144 до 156 тенге за бумагу.
Kcell (тикер – KCEL). Акции оператора сотовой связи после роста в четверг, достигнув максимума с июля 2021 года, пятницу и неделю в целом завершили в минусе. Причем вторую торговую пятидневку подряд. Бумаги потеряли -12,86 пункта или -0,68%, снизившись с 1 884,97 до 1 872,11 пункта. Доля в индексе – 14,9%
KEGOC (тикер – KEGC). Акции электросетевой компании KEGOC поле трехнедельного роста показали рост на +15,97 пункта или +1,00%, подорожав с 1 602,03 до 1 618 пункта. 2 мая пройдет ГОСА. Рекомендованные дивиденды за 2022 год – 33 тенге. Размер последних выплаченных дивидендов составил 65,44 на акцию. Напомним, компания их выплачивает дважды в год. Доля в индексе – 5,9%.
КазМунайГаз (тикер – KMGZ). После стремительно взлета в район 10 559,00 тенге за акцию (high 19 апреля), прошла коррекцция. За минувшую н еделю котировки заметно снизились с 10 425,96 до 10 129,00 пунктов, потеряв -296,96 пункта или -2,85%. Доля в индексе – 14,8%. Прогноз дивидендов за 2022 год – 328 – 410 тенге на акцию.
Каспи Банк (тикер – KSPI). Еще один банк, который наряду с HSBK показал сильный рост и стал локомотивом роста индекса KASE. Финтех планирует провести листинг в США. В компании заявили, что видят в этом многочисленные потенциальные выгоды и более справедливую оценку рынка.
За неделю котировки резко выросли на + 2 589,99 пункта или на +7,55. Доля в индексе – 15,3%. Утверждены дивиденды за 2022 год – 600 тенге на акцию.
Казатомпром (тикер – KZAP). Акции национальной атомной компании Казахстана после неплохого роста на позапрошлой неделе в минувшую торговую пятидневку потеряли в цене -1,94% (-261,00 пункта), снизившись 13 699,99 до 13 438,99 пункта. Доля в индексе – 13,2%. Рекомендованные дивиденды к выплате – 774 тенге на акцию против выплаченных 876,74 тенге на акцию годом ранее.
Казахтелеком (тикер – KZTK) – Выросли в цене и акции оператора фиксированной телефонии, после падения неделей ранее: +0,31% (+91,23 пункта), подорожав с 29 081,67 до 29 172,90 тенге. Доля в индексе – 7,0%. Рекомендованные дивиденды – 2 730 тенге против 3 590,39 тенге на акцию годом ранее.
КазТрансОйл (тикер – KZTO).
Четвертую неделю подряд растет стоимость акций национального оператора по магистральному нефтепроводу. Недельный рост составил +11,99 пункта (+1,61%) с 743 до 754,99 тенге за акцию. Доля в индексе составляет 4,0%.
Как уже отмечалось выше, триггером роста стали две новости. Первая: рекомендовано к выплате дивидендов. Вторая: компания сообщает о том, что направило в Комитет по регулированию естественных монополий Минэкономики РК заявку на изменение тарифа на услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок, который ранее был утвержден на 2021 – 2025 годы. Запрашиваемый тариф составляет 5 012,42 тенге на 1 000 км, что на 15% выше текущего тарифа. Благодаря текущему ралли, котировки KZTO вышли на максимумы с начала года.
Александр Сергеев