Непомнящий довел матч за титул чемпиона мира по шахматам до тай-брейка

19:21 29.04.2023

Россиянин Ян Непомнящий довел матч за титул чемпиона мира по шахматам до тай-брейка



В матче российского гроссмейстера и китайца Дин Лижэня после 14 партий с классическим контролем времени ничья - 7:7. Новый чемпион мира определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля



Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.



Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 90-м ходу.







Счет в поединке стал 7:7. Таким образом, новый чемпион мира по шахматам определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля. Это будут четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды на ход, при необходимости еще две партии, а далее - блиц 3+2 до первой победы.



Впервые с 2004 года в чемпионском матче были сыграны все 14 классических партий. Тогда россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с венгром Петером Леко (7:7) и сохранил звание чемпиона мира (тай-брейки в то время не проводились).



Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую, шестую и 12-ю. Остальные партии завершились вничью.



Владеющий мировой шахматной короной с 2013 года норвежец Магнус Карлсен отказался во второй раз защищать титул против Непомнящего. Первый раз он победил его в 2021 году. В итоге соперником россиянина стал Дин Лижэнь. Непомнящий выиграл в 2022 году турнир претендентов, китаец стал вторым.



Иван Витченко