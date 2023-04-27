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"Налоги не платил никто". Появилась информация о списке подозреваемых "инфоцыган" России
22:29 29.04.2023

Mash: МВД проверит налоговые декларации Инстасамки, Тодоренко и Крида и других блогеров

Леонид Цветаев

Правоохранители выясняют, причастны ли блогеры-миллионники к неуплате налогов и отмыванию денег. СМИ сообщают о существовании некого списка "инфоцыган", в который вошли более 30 человек. Среди них - Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал Mash, ранее был составлен "черный список" возможных нарушителей. Некоторые из его фигурантов уже находятся под арестом.

Среди подозреваемых оказались телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова и блогер Дина Саева. Кроме того, МВД проверит российскую певицу Инстасамку, хип-хоп-исполнителя Егора Крида, инфлюенсеров Гусейна Гасанова, Самиру Мустафаеву, Надин Серовски, Викторию Боню, Гоар Аветисян, Анастасию Миронову, Екатерину Усманову, Веронику Хацкевич и других.

Mash утверждает, что так называемый черный список инфоцыган появился еще до арестов автора "Марафона желаний" Елены Блиновской и блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Обе якобы были на первых строчках перечня. Официального подтверждения этой информации не было.

По данным Baza, Федеральная налоговая служба создала специальный отдел, который проверяет всех блогеров, чей годовой доход превышает 50 млн рублей. "Налоги не платил никто", - заявил источник издания, указав, что число уголовных дел против блогеров может резко вырасти.

Покинуть список

Блогера Александру Митрошину тоже включили в "черный список". В марте против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов на общую сумму 120 млн рублей. На этой неделе она погасила основной долг, после чего выбыла из числа "инфоцыган" - нарушителей. Митрошина также должна оплатить штрафы в размере 85 млн рублей.

Блогер, комментируя налоговые претензии в соцсетях, отмечала, что нарушения в налоговых декларациях возникли по вине налогового консультанта.

"Чтобы избежать домыслов, скажу: я всегда работала честно, без намерения обмануть государство. Теперь точно начинаю все с нуля. Как не оказаться в этой точке? Не относиться халатно к документации даже в мелочах. Не доверять одному мнению налогового юриста. Не привлекать к себе излишнего внимания", - заявила Митрошина.

Налоговые дела

27 апреля автора "Марафона желаний" Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб., а также в отмывании денежных средств в размере более 43 млн руб. Блогера задержали в Смоленской области, она собиралась покинуть Россию на арендованной машине.

Блиновская признала свою вину и была отправлена под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье. Кроме того, Пресненский суд запретил ей пользоваться интернетом, лишив таким образом возможности вести соцсети.

МВД России сообщило, что в ОАЭ направлено международное поручение для подтверждения наличия у Блиновской имущества в этой стране.

"Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству", - заявили в полиции.

Телеведущая и подруга Блиновской Ксения Бородина написала пост, в котором призвала читателей осознать, что "никто не святой". "В жизни все может быть. Особенно сейчас, мы живем в мире, в котором отсутствуют гарантии. Завтра непредсказуемо. Надо просто дарить всем добро и жить сегодня и сейчас", - отметила она.

Другая фигурантка списка - блогер Лерчек - подозревается в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Она и ее муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом.

По версии следствия, супруги Чекалины с июля 2020 года по июль 2022-го применяли упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей ежегодно, в то время как их реальные доходы значительно превышали эту сумму.

Кроме того, в апреле 2021 года Чекалины купили валюту более чем на 130 млн рублей, чтобы "отмыть" незаконно полученную сумму денег, уверены правоохранители.

Доходы блогеров

По данным СМИ, доход Чекалиной за прошлый год составил 1 млрд рублей.

Остальные фигуранты списка заработали меньше:
- Митрошина - 650 млн рублей;
- Самойлова - 500 млн рублей;
- Аветисян - 500 млн рублей;
- Блиновская - 450 млн рублей;
- Боня - 250 млн.

Источник - Газета.Ru
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