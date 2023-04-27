День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека

22:37 29.04.2023

ДЕНЬ ГОРОДА



От средневекового Джуля до современного Бишкека



Сегодня, 29 апреля, день рождения Бишкека.



Официальной датой основания города считается 1878 год, когда уездное правление из Токмака перевели в Пишпек. На самом деле история нашей столицы насчитывает много веков.



