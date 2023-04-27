В составе коллективных сил ОДКБ может появиться боевая авиация

00:05 30.04.2023

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил о подготовке соответствующих предложений руководству организации



МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Боевая авиация может появиться в составе коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предложения руководству организации готовятся. Об этом заявил в пятницу начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, выступая на мероприятии по случаю 20-летия этого рабочего органа.



"Совместно с оборонными ведомствами и базовыми научно-исследовательскими организациями готовится предложение высшему руководству о кардинальном усовершенствовании авиационной компоненты, предусматривающей включение в состав коллективных авиационных сил боевой авиации и соответствующее уточнение структуры, потребного состава, задач, порядка организации и управления и всестороннего обеспечения", - сказал он.



При этом Сидоров отметил, что в целях обеспечения "адекватного и эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы проводится работа по созданию новых элементов в составе войск". "Так, в 2022 году в связи с возникновением угроз биологической безопасности решением глав государств создано совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения", - указал он.