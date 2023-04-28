В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо

00:08 30.04.2023

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Начиная с субботы, в Китае будут снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с недавними изменениями мировых цен на нефть, заявили в пятницу в Государственном комитете по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР.



Стоимость бензина и дизельного топлива будет снижена на 160 юаней /около 23,11 долл. США/ и 155 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.



В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.



ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation - организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке.