Как в Узбекистане готовятся к референдуму по Конституции

00:46 30.04.2023 "Алина, не кисни!" - как в Узбекистане готовятся к изменению Конституции



Флаги, флаеры и слоганы с эмодзи - как Узбекистан борется за голосование о Конституции



На референдум зазывают флагами, флаерами и веселыми скетчами. Если изменения одобрят, детский труд на сборе хлопка конституционно будет запрещен, социальные гарантии будут расширены, а президент получит право переизбраться



Синоним референдума - 30 апреля



"Фарход, давай перенесем нашу посиделку в чайхане. 30 апреля у меня важное дело"; "Бахретдин, сынок. Не забудь про 30 апреля. Сходим вместе"; "Гузель, 30-го утром сходим после салона. Что скажешь?"; "Алина, не кисни! Жизнь как раз и начинается после 30) Иди на референдум"; "Проспишь голосование, проспишь и будущее. Антон, выбор за тобой, ждем 30 апреля". Эти фразы и еще с десяток подобных, стилизованных под переписку в мессенджере между друзьями и родственниками в сопровождении эмодзи, в конце апреля можно видеть на рекламных экранах и стендах в крупных городах Узбекистана. Так выглядит призыв к гражданам проголосовать на референдуме об изменении узбекской Конституции: он, как нетрудно догадаться, пройдет в республике 30 апреля.



Вместе с "мессенджерами" работают и другие, более традиционные, методы агитации: операторы мобильной связи рассылают сообщения от ЦИК, в которых дают ссылку на список участков; на фонарных столбах, чередуясь с флагами Узбекистана, вывешены флаги с логотипом референдума, а в общественных местах лежат флаеры, где говорится о том, как изменится Конституция с упором на социальные и экономические изменения, а не на политические.



Поправок в основной закон много - реформа предполагает, что он обновится на 65%. Число статей собираются увеличить со 128 до 155, а количество норм - с 275 до 434. О планах провести конституционную реформу президент Шавкат Мирзиеев заявил в 2021 году. На инаугурации после избрания на второй срок он заявил, что власти "решительно продолжат курс демократических реформ", и пообещал, что отныне они будут исходить из нового принципа: "человек - общество - государство", а не наоборот.



Голосование 30 апреля - вторая попытка провести референдум, посвященный Конституции. В июне 2022 года проект поправок был одобрен парламентом и вынесен на народное обсуждение, после которого должен был пройти референдум. Но голосование не состоялось из-за начавшихся протестов в крупнейшем регионе страны, Каракалпакстане. Согласно действующей Конституции за ним закреплен статус суверенной республики, у которой есть своя Конституция и право выйти из состава Узбекистана, если ее жители выразят такое желание на референдуме. Поправки 2022 года эти права отменяли.



По оценке властей, за два дня протестов в столице автономии Нукусе погиб 21 человек. В беспорядках власти обвинили "отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа". В марте 2023 года суд вынес приговоры 39 участникам нукусских событий, которых обвинили в организации беспорядков, - они получили от пяти до 11 лет лишения свободы. После протестов поправки об изменении статуса Каракалпакстана изъяли, а в начале октября Мирзиеев заявил, что торопиться с реформой не нужно, и проект обновленной Конституции отправили на доработку.



В нынешнем проекте Конституции возможность Каракалпакстана выйти из состава Узбекистана посредством референдума оставили, ему также сохранили собственный Основной закон и другие привилегии.



Больше "прав и свобод"



В проекте новой Конституции расширена характеристика Узбекистана: если раньше он был суверенной демократической республикой, то теперь он должен стать "суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством с республиканской формой правления". Словосочетание "права и свободы" упоминается здесь в два раза чаще, чем в нынешней версии, подсчитал РБК, - 14 против семи, а в ст. 54 и вовсе прописано, что их обеспечение - "высшая цель государства".



Предполагается, что социальных обязательств перед гражданами у государства станет в три раза больше. Некоторые статьи, например об образовании, сильно расширены: в новой Конституции, в частности, прописали, что государство создает условия для развития дошкольного воспитания, гарантирует бесплатное общее среднее и начальное профессиональное образование, обеспечивает инклюзивность детям "с особыми образовательными потребностями". Отдельно прописан статус учителей - их труд признают "основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, гармонично развитого поколения, сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народа".



Новый документ расширяет права женщин. В нынешней Конституции сказано лишь, что "женщины и мужчины имеют равные права"; теперь эту формулировку расширили - это равенство должно обеспечивать государство. В другой статье, где речь идет о трудовых правах, говорится, что отныне отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять их или снижать им заработную плату в связи с беременностью или наличием ребенка запрещено.



В том же разделе, где речь идет об экономических правах, прописан запрет на любые формы детского труда, которые угрожают здоровью, безопасности и развитию ребенка и мешают ему получать образование. Долгое время, несмотря на то что принудительный труд в Узбекистане запрещен, детей отправляли на хлопковые плантации - иногда во время школьных занятий. Из-за этого узбекские власти регулярно подвергали критике правозащитные организации, а западные компании отказывались покупать у республики хлопок. О намерении отказаться от такой практики Ташкент заявил в 2008 году, ратифицировав Конвенцию о запрещении наихудших форм детского труда. В 2020 году за использование детского труда в республике ввели уголовную ответственность.



Обновленная Конституция должна изменить и статус СМИ. С нынешним документом ее объединяет только фраза "Цензура не допускается". Но если сейчас говорится, что СМИ "свободны и действуют в соответствии с законом" и "несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации", то исходя из обновленного документа ответственность будут нести уже те, кто препятствует работе СМИ или вмешивается в нее.



В проект Конституции Узбекистана добавили "обнуление" сроков президента



В числе политических изменений - новый срок правления президента. Его увеличивают с пяти до семи лет, а норма о том, что глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, в Конституции остается. Шавкат Мирзиеев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, его второй срок истечет в 2026 году. В случае принятия поправок он будет вправе оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.



Норма о двух сроках касается и других ключевых постов - от спикеров двухпалатного олий мажлиса (парламент) до председателей Верховного суда и генпрокуроров. В проект заложена и реформа местных органов власти: сейчас хокимы (главы местных администраций - мэры или губернаторы) могут одновременно возглавлять и кенгаши (местные советы депутатов); эти полномочия предлагается разделить - процесс должен начаться в 2024 году.



Поправки единым пакетом



В бюллетене на референдуме будет один вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан"?" и два ответа - "Да" и "Нет". Это значит, что граждане будут голосовать не по отдельным поправкам, а за целый документ. Таким образом, голосуя, например, за социальные гарантии, граждане автоматически одобряют и другие изменения.



На каждый участок должны прийти от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. голосующих (это зависит от числа жителей махалля - узбекского квартала, к которому этот участок привязан). По словам организаторов, они рассчитывают на высокую явку - председатели комиссий на разных участках называли цифры от 90 до 98%. На выборы президента 2021 года пришли 80% избирателей.



"Здесь ведь центр города. Людям удобно приходить, и у нас с махалля тесные связи, - рассказала РБК председатель комиссии на участке, который расположен в Самаркандском институте государственных языков, Мартабан Меликова. - И в основном здесь живут люди, которые считают, что они должны участвовать в социально-политической жизни". Средний возраст голосующих, по ее словам, 35–40 лет (вывод можно сделать по тем, кто пришел на референдум досрочно с 19 по 26 апреля).



В числе изменений, которые она считает наиболее прорывными, Меликова называет поправки о равноправии мужчин и женщин и, будучи преподавателем института, пункты об образовании. "Достоинство учителя и это все… Потому что у нас были моменты, когда мы на хлопок ездили, у нас по три месяца не было занятий. Мне нравятся больше эти моменты социального характера", - говорит она.



На участках отведены места для наблюдателей от пяти узбекских политических партий и иностранных экспертов, на стендах вывешены полный текст нового проекта Конституции и списки тех, кто приписан к участку. От международных организаций сюда прибудут 184 наблюдателя, 28 из которых - от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ; еще 199 наблюдателей будут работать от лица иностранных государств (в российскую делегацию вошли десять человек во главе с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой).



"Наша роль - наблюдать за выборочным процессом и сообщать, не вмешиваться. Мы заинтересованы не в результатах, а в том, чтобы процесс был прозрачным и проведен в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ. За миссию будут говорить факты", - заявил на пресс-конференции в Ташкенте 29 марта глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссон (цитата по "Газета.uz"). По словам старшего советника БДИПЧ Владимира Мисева, в первую очередь наблюдатели будут смотреть на то, "уважается ли в стране свобода выражения", и на то, одинаково ли представлены сторонники и противники референдума в медиа.



Екатерина Постникова Источник - РБК

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