В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию после замужества

02:28 30.04.2023

Конституционный суд Турции разрешил женщинам оставлять только свою фамилию после брака



До этого в стране действовало положение, по которому женщина после регистрации брака брала фамилию мужа, однако также имела право подать заявление на двойную фамилию



АНКАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Турции отменил норму Гражданского кодекса, по которому женщинам в стране не позволялось после замужества оставлять и официально использовать только свою девичью фамилию. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в субботу на его сайте.



КС посчитал, что норма закона, которая препятствовала женщинам оставлять только свою фамилию после регистрации брака, противоречит нескольким статьям Основного закона в части реализации принципов равноправия. В числе аргументов суд также упомянул нормы Европейского суда по правам человека. Решение, однако, принято не единогласно. Девять судей поддержали пересмотр, а шесть убеждены, что нарушений конституционных принципов в действующем законе нет.



Судебные разбирательства относительно девичьих фамилий начались 12 лет назад с первых исков женщин-юристов. Благодаря этому постепенно появлялись процессуальные прецеденты, а некоторые детали законодательных норм дорабатывались, что, вероятно, и привело к нынешней либерализации данного вопроса.



В Гражданском кодексе Турции действует положение о том, что "женщина берет фамилию мужа после регистрации брака", однако она может подать письменное заявление в соответствующие инстанции и зарегистрировать двойную фамилию. Тогда ее девичья фамилия в документах будет стоять перед фамилией супруга. Правозащитники же посчитали, что такой вариант все еще нарушает принцип равенства, не позволяя женщине, в отличие от мужчины, на протяжении всей жизни пользоваться исключительно своей фамилией.



Нынешнее решение КС официально зарегистрировано и принято, но вступит в силу только через 9 месяцев. Этот срок необходим законодателям, чтобы внести изменения во все связанные правовые нормы. Местные юристы назвали постановление КС революционным с точки зрения трансформации менталитета и социальной сферы.