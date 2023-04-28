|Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке
13:29 30.04.2023
30 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют тай-брейк в матче за шахматную корону.
Россиянин начнет игру черными фигурами.
Матч за звание чемпиона мира
Астана, Казахстан
Тай-брейк
Начало – 12:00 по московскому времени.
Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)
Общий счет – 7:7
ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты не выявили победителя по итогам 14 классических партий. На тай-брейке они проведут 4 игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.
Если счет остается равным, то затем играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем.
Далее, если равенство по-прежнему сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.