Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке

13:29 30.04.2023

30 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют тай-брейк в матче за шахматную корону.



Россиянин начнет игру черными фигурами.



Матч за звание чемпиона мира



Астана, Казахстан



Тай-брейк



Начало – 12:00 по московскому времени.







Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)



Общий счет – 7:7



ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты не выявили победителя по итогам 14 классических партий. На тай-брейке они проведут 4 игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.



Если счет остается равным, то затем играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем.



Далее, если равенство по-прежнему сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.