Кто и за что уволил Такера Карлсона, - Дмитрий Бавырин

13:35 30.04.2023

Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный

30 апреля 2023, Дмитрий Бавырин

Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет "самым опасным в мире".



"Пусть меня за это уволят, но я от своего не отступлюсь", – заявил в интервью каналу Redacted телеведущий Такер Карлсон. Через несколько дней его действительно уволили с Fox News – основного рупора республиканцев и консерваторов Америки.

Формально стороны расстались пусть внезапно, но полюбовно. Какие-либо подробности замалчиваются, что породило самые разные слухи и спекуляции - вплоть до той, где Карлсон прижат к стенке внутренним компроматом, включая обвинения в харассменте. В реальности ведущий наверняка получил роскошный "золотой парашют", а молчание о внутренних разногласиях – традиционное условие получения "золотых парашютов", вот он и молчит.



В любом случае и для него, и для работодателя это существенная потеря, и если правда добровольная, то из серии выстрелов в собственную ногу. Карлсон лишился наиболее крупной и влиятельной площадки из тех, на которых мог бы выступать. А Fox News потерял миллиард капитализации и 50% рейтинга – вот что такое "Шоу Такера Карлсона".



Газета ВЗГЛЯД подробно писала о Карлсоне и его значении для Америки. В двух словах этого не объяснишь, поэтому многие российские журналисты, сообщая об увольнении американского ведущего, уточняли, что он известный критик политики Джо Байдена. Могло сложиться впечатление, будто за это и уволили.



На самом деле увольнять Карлсона из Fox News за то, что он ругает Байдена, это как увольнять Александра Овечкина из "Вашингтон Кэпиталз" за то, что он там играет в хоккей. Карлсон десятилетиями не ругал даже, а топтал и Байдена, и его предшественников-демократов. За успехи в этом деле на республиканском Fox News платят большие деньги, и Карлсону как лучшему из лучших платили по 30 млн долларов в год.



Поэтому более реалистичная причина ухода – конфликт Карлсона не с Байденом, а наоборот, с Дональдом Трампом, который тоже якобы имел место быть. Трамп сейчас однозначный фаворит Республиканской партии, а человеком слывет чрезвычайно обидчивым.



Только версия c местью Трампа – тоже чушь. Негативные последствия ухода Карлсона для Fox News были предсказуемы, а потому этот уход должен был быть санкционирован лично Рупертом Мердоком, владельцем Fox News и многих других медийных активов в англосаксонском мире, отстаивающих позиции консерватизма. Байден называет его самым опасным человеком на планете – и знает, о чем говорит.



Мердок сам в контрах с Трампом, более того, сделал явную ставку на списание своего прежнего фаворита в утиль сразу после того, как во многом из-за трамповых ошибок республиканцы получили крайне огорчительные для них результаты на выборах в Конгресс прошлой осенью. Но с тех пор неистовый миллиардер воспрянул и подтвердил лидерство в партии, чему немало способствовал уголовный процесс над ним. А промежуточный выгодополучатель в этой ситуации – Байден, которому возвращение Трампа в большую политику помогает в претензиях на второй президентский срок.



Впрочем, рассуждения о том, кто тут кому больше помогает, это "спор о тени осла". Якобы это выражение восходит к афинскому оратору Демосфену: на одном из диспутов его речь встретили скукой, и он вспомнил спор о том, может ли арендатор осла как транспортного средства спасаться в его тени в горячий полдень. Ответа на этот вопрос афиняне так и не узнали, поскольку Демосфен, вернув себе внимание публики, горько заметил: про тень осла вы слушать готовы, а про важные проблемы – нет.

Забавно, что в своем первом выступлении после ухода с Fox News Карлсон буквально повторил Демосфена: о всякой чуши в США готовы дебатировать, но по действительно важным проблемам дискуссия – это табу.



Это его выступление набрало в полтора раза больше просмотров, чем выступление Байдена с выдвижением на новый срок. Карлсон не сказал ничего конкретного, но (как это с ним часто бывает) наговорил достаточно, чтоб можно было составить общую картину, в данном случае – картину его увольнения.



Главные злодеи в ней – некие американские боги, превратившие США в однопартийное государство. Но эти боги "не вечны", "их мозги мертвы", а "лжецы, заставляющие честных людей замолчать, ослабевают"



В столь хтоническом образе угадывается не 80-летний Байден, а 92-летний Мердок. Разнообразные источники приписывают ему намерение склонить американских республиканцев поближе к центру – подальше и от Трампа, и от несносного Карлсона, который слишком себе на уме и нажил злейших врагов в обеих основных партиях, находящихся в режиме жесткого противостояния с Россией.



Во времена холодных войн профессионалов своего дела в США часто увольняют за то, что "слишком русские". Это случай пока не Овечкина, но Карлсона.



Когда он говорил в интервью "пускай уволят, но я не отступлюсь", он имел в виду обвинения "в работе на Путина" в свой адрес. Мол, делайте, что хотите, но я не буду утверждать, что Россия взорвала свои "Северные потоки", это чушь собачья.



Когда теперь он перечисляет табуированные в "однопартийной Америке" темы для дискуссий, то первой идет "война". Надо думать, имеется в виду участие США в конфликте на Украине, что поддерживается обеими партиями, но не Карлсоном.



Его неприятие "американской военщины", то есть участия США в вооруженных конфликтах по всему миру, серьезно отличает Карсона от традиционных республиканцев и того центризма, за утверждение которого борется Мердок. В том числе и поэтому уходу Карлсона больше всех обрадовались в Пентагоне, критика которого для традиционных консерваторов США за гранью дозволенного.



Вашингтонский двухпартийный консенсус, в который Карлсон не вписывался, подразумевает и колоссальные военные расходы, и борьбу США за сохранение статуса единственной сверхдержавы, и противостояние России на Украине. Положение Мердока в этом консенсусе – скала, твердыня, неуязвимое божество. Тот же Карлсон уж на что правдоруб, а фамилию его истинного обидчика приходится угадывать за эскападами в духе "правда все равно победит".



Наверное, победит. И у самого Карлсона дела наверняка сложатся вполне удачным для него образом. Возможно, уйдет в Newsmax, возможно, создаст собственный ресурс, который бросит в поддержку третьей силы – тех, кто тоже не вписывается в вашингтонский консенсус. Его первое выступление в новом, но пока непроясненном статусе можно расценивать и как политическую заявку на борьбу с "однопартийной Америкой".



Но не стоит забывать, что в американской системе "третья сила" зарождалась уже не раз. Какой бы она ни была – от отпетых расистов до прогрессивных либералов, всегда казалось, что "теперь-то пришло время третьей силы", а ее время так и не пришло. Вашингтонский консенсус, роль Мердока в котором гораздо значительнее, чем у Байдена, пережил всех своих внутренних врагов. Вся надежда в основном на то, что он навернется в противостоянии с одним из внешних.