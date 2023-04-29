Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией, - Игорь Кармазин

13:42 30.04.2023 29 апреля 2023,



Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

Игорь Кармазин



Молдавия фонтанирует антироссийскими инициативами. Среди последних - составление списка россиян, которым запрещен въезд в страну; высылка российского дипломата, попытки выдавить других сотрудников посольства; денонсация соглашений в рамках СНГ; постоянное расширение сотрудничества с НАТО. Эксперты считают, что в конечном итоге отношения Кишинева и Москвы будут полностью приостановлены. "Известия" разбирались в ситуации.



Как развивался дипломатический конфликт

Обострение отношений Молдавии и России началось в середине апреля. Тогда в страну не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова, который намеревался посетить Гагаузскую автономию. Его объявили нежелательным лицом и не дали сойти с самолета в кишиневском аэропорту. Позже в погранслужбе Молдавии сообщили, что Минниханов якобы собирался вмешаться во внутренние дела страны.



Далее МИД Молдавии объявил персоной нон грата и выслал из страны одного сотрудника российского посольства, еще двум дипломатам аннулировали специальный допуск в аэропорт Кишинева. МИД РФ в ответ выслал молдавского консула. Кроме того, Россия запретила въезд на свою территорию главе МВД Молдавии Анне Ревенко и депутатам правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу, которые отмечались регулярными антироссийскими заявлениями.



В Молдавии на этот шаг отреагировали в стиле "А нас за что?". Глава МИД страны Нику Попеску заявил, что Москва ведет враждебную по отношению к Молдавии политику. Президент Майя Санду обвинила Москву в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии, чтобы помешать неким преобразованиям страны.



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Другие молдавские политики продолжили изобретать новые антироссийские инициативы. Один из фигурантов санкционного списка Оазу Нантой призвал ввести визовый режим с Россией. "Думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор", - сказал он. Другой депутат, Адриан Кептонар, предложил сократить штат российского посольства. По его словам, у Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же должно остаться у России в Кишиневе (сейчас аккредитовано 30).



В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что власти составили список россиян, которым запрещен въезд в страну. Среди нежелательных персон значится в том числе президент РФ Владимир Путин. Речан при этом подчеркнул, что список остается непубличным - некоторые из фигурантов узнают о запрете только при попытке пересечь границу. Он также отказался называть критерии, по которым составлялся перечень.



Какие еще есть разногласия

Еще один скандальный сюжет последнего времени - выход Молдавии из СНГ. Власти страны взяли курс на полный разрыв отношений с Содружеством. Кишинев приостановил работу в ключевых органах СНГ, в том числе в Совете глав правительств и Совете министров иностранных дел. В бюджете Молдавии на нынешний год не предусмотрено средств для выплаты членских взносов в СНГ.



В конце апреля власти Молдавии объявили, что готовятся расторгнуть соглашения, заключенные в рамках Содружества. "Процесс анализа документов будет ускорен, нужно как можно скорее подготовить соответствующие предложения по их денонсации", - заявил госсекретарь Артур Мижа. По его словам, вскоре решения о выходе Молдавии из подписанных в рамках СНГ договоров будут рассматриваться "почти на каждом заседании" парламента.



28 апреля молдавский парламент денонсировал одно из соглашений - о телерадиокомпании "Мир". Интересно, что против такой политики выступают даже некоторые члены нынешнего правительства. Так, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявлял, что выход из СНГ станет огромной проблемой для молдавских аграриев, которые лишатся важных рынков сбыта. Его слова, впрочем, никак не повлияли на выбранный курс.



Другой сюжет - настойчивая попытка молдавских властей запретить георгиевскую ленту. Конституционный суд вроде бы отменил действовавший ранее запрет, постановил, что символ Победы можно использовать, если это не связано с пропагандой "военной агрессии". Тем не менее правительство предупредило, что караться штрафом будет любое ношение ленты. "Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречиво и не меняет ничего по сравнению с девятым мая прошлого года. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", - сказал премьер-министр Дорин Речан.



Третий момент - постоянное наращивание сотрудничества Молдавии с НАТО. В последние дни Кишинев получил очередную партию немецкой бронетехники - три немецких бронемашины "Пиранья". Параллельно Евросоюз одобрил выделение €40 млн на дальнейшие закупки вооружения. Президент Майя Санду говорит, что республика нуждается в "зонтике безопасности", сферы сотрудничества с НАТО будут расширяться. Она, правда, признает, что большинство граждан страны против вступления в военный альянс.



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Наконец, все больше новостей об эксцессах на линии соприкосновения с Приднестровьем. Так, в конце апреля молдавская сторона обвинила российских миротворцев в незаконном перемещении военной техники. Речь шла о том, что в ходе одной из тренировок в районе населенного пункта Вадул-луй-Водэ российские солдаты якобы направили пулемет БТР на молдавский таможенный пост. В молдавских соцсетях эта история разрослась чуть ли не до кровопролитного сражения. Кроме того, молдавская сторона обвинила миротворцев в чрезмерных проверках документов и транспортных средств, в том числе у аккредитованных дипломатов.



Что будет дальше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии стремительно дрейфуют в сторону русофобии. По его словам, такую политику не поддерживает население страны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что считает Молдавию уже исчезнувшим государством. "Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать", - отметил он.



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Эксперты в беседе с "Известиями" отмечают, что действующие молдавские власти нацелены на полный разрыв отношений.



Президент Республики Молдова Майя Санду

Президент Республики Молдова Майя Санду



Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

- Кишинев пытается вывести Россию из себя, спровоцировать некие импульсивные шаги Москвы, чтобы потом обвинить ее в разрыве отношений. Думаю, в Москве эту игру прекрасно видят и поддаваться на провокации не намерены. При этом на Майе Санду и ее команде, видимо, поставили крест и вести диалог не намерены, - считает приднестровский политолог Андрей Сафонов.



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Он добавляет, что Кишинев продолжит давить на Приднестровье.



- Вряд ли последует некая военная эскалация, хотя и ее исключать нельзя. Но основным все же остается экономическое давление. Украина закрыла свой участок границы с Приднестровьем, Молдавия фактически стала монополистом в вопросе ввоза и вывоза товаров и людей. Наша республика уже испытывает трудности с транспортировкой продовольствия, медикаментов. Видимо, их будет становиться все больше, - отмечает собеседник.



Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова говорит, что Молдавия по степени русофобии обгоняет даже прибалтийские страны.



- Молдавия не просто встраивается, а вырывается в авангард антироссийской коалиции, надеется за это получить некое поощрения от Вашингтона и Брюсселя. Энтузиазм особенно возрос после того, как прошлым летом республика стала кандидатом в члены ЕС. Вызывает недоумение недальновидность такой политики. Рано или поздно маятник истории качнется в другую сторону и этим людям придется оправдываться за свои нынешние действия, - подчеркивает эксперт. Источник - известия

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