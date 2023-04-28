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Мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев выкупился из СИЗО
13:50 30.04.2023

29 апреля 2023, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН

Мэр Токмака Урмат Самаев освобожден из СИЗО. Об этом сообщают сторонники ранее задержанного чиновника.

По информации, требующей подтверждения, такое решение принял Октябрьский районный суд Бишкека после того, как он подписал соглашение со следствием и выплатил 25 миллионов сомов ущерба в бюджет государства.

В пресс-центре ГКНБ не комментируют ситуацию.

Напомним, мэра Токмака задержали 17 апреля. По версии следствия, чиновник причастен к организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии "Токмок Жылуулук". В частности, незаконных подключений к центральной теплотрассе частных домов города, где часть вырученных средств передавалась последнему.

Источник - 24.kg
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