Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023

15:22 30.04.2023

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме.



