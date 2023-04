Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express

По словам эксперта, Путин может "парализовать" Великобританию, устроив диверсии на "жизненно важных" подводных кабелях в Северном море

Daily Express: российский флот может "парализовать" Европу

Парламентская площадь в Лондоне



Россия может отправить новые подводные лодки и корабли для осуществления подводных атак, которые "парализуют" Великобританию, пишет Daily Express. В Северном море проложено более 550 кабелей общей протяженностью в 870 тысяч миль.

По словам доктора Дуэйна Райана Менезеса, по дну Северного моря проложено более 550 кабелей общей протяженностью в 870 тысяч миль, которые уязвимы перед возможной атакой путинских сил

Киаран Макграт (Ciaran McGrath)



Работа Национальной энергосистемы Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, уязвимых перед диверсиями со стороны российских кораблей-шпионов, и, по словам одного эксперта, перебои в подаче электроэнергии в результате таких возможных диверсий "парализуют" всю страну. Доктор Дуэйн Райан Менезес (Dwayne Ryan Menezes) из аналитического центра Polar Research and Policy Initiative выступил со своей оценкой ситуации после публикации совместного расследования общественных вещательных компаний Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии, в котором утверждается, что у России есть секретная программа, предусматривающая нанесение ударов по кабелям связи и ветряным электростанциям в Северном море.



В расследовании утверждается, что президент Владимир Путин поручил флотилии судов, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские корабли и оснащенных оборудованием для подводного наблюдения, нанести на карту ключевые объекты инфраструктуры, которые затем могут стать мишенями для диверсионных действий.



Британские линии электропередачи, отвечающие за соединение энергосистем соседних стран, а также морские ветряные электростанции и приливные электростанции, должны оставаться подключенными к материку, как объяснил Менезес, основатель и управляющий директор упомянутого выше аналитического центра.

Для этого, добавил он, им нужны подводные высоковольтные силовые кабели, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности энергоснабжения.

"Национальная энергосистема Великобритании управляет пятью соединительными линиями, связывающими Великобританию с Норвегией, Францией, Бельгией и Нидерландами, а шестая находится в стадии строительства и в дальнейшем соединит ее с Данией", – сообщил Менезес.



"Подобным же образом энергосистема северных стран взаимосвязана через различные линии электропередачи, которые соединяют Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию друг с другом, а также с Польшей, Эстонией, Великобританией и Нидерландами".

"Великобритания является мировым лидером в морской ветроэнергетике, имея 44 действующих ветряных электростанций (включая крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию) и, как ожидается, уже к 2030 году она будет получать треть своей электроэнергии от морских ветряных электростанций. В Дании энергия ветра покрывает 47% своего внутреннего потребления – это самый высокий показатель в мире, – и там действуют 15 морских ветряных электростанций", – рассказал эксперт.



Поскольку возобновляемые источники энергии в настоящее время являются приоритетом и поскольку страны стремятся выполнить свои обязательства по сокращению зависимости от ископаемого топлива и достижению нейтрального уровня выбросов углерода, в Норвегии, Швеции и Финляндии действует более 10 морских ветряных электростанций, и многие другие строятся.

"Таким образом, повреждение подводных силовых кабелей повлечет за собой особенно разрушительные последствия в странах, окружающих Северное море, вызвав массовые отключения электроэнергии, которые по существу парализуют их общество и экономику", – отметил Менезес.

По его словам, Великобритания, Соединенные Штаты и другие союзники уже много лет говорят о присутствии российских подводных лодок "в подозрительной близости к их подводным коммуникационным и силовым кабелям".



"Согласно данным телегеографии, в настоящее время по дну Северного моря пролегает более 550 действующих подводных кабелей протяженностью более 870 тысяч миль (это 1,4 миллиона километров)", – пояснил он.

"Между тем мало кто из людей задумывается о том, что они существуют. Тем не менее, эти кабели – будь то подводные кабели связи или подводные силовые кабели – жизненно важны для функционирования нашего современного мира".

"Подводные кабели связи представляют собой нервную систему интернета, и они отвечают за передачу 99% наших личных, деловых и государственных коммуникаций".

Финансовые учреждения тоже зависят от бесперебойной работы подводных кабелей, которая нужна им для осуществления крупных международных операций.

"Учитывая огромный объем данных, которые по ним передаются, прослушивание таких кабелей может быть чрезвычайно эффективным способом ведения наблюдения шпионскими службами. Так было во время холодной войны, но в наш цифровой век это представляет еще большую угрозу".

"Иностранные противники также могут нанести удары по подводным кабелям, чтобы вызвать серьезные перебои. Исландия, например, использует всего два подводных кабеля для обеспечения интернет-связи с остальным миром, поэтому атака на эти кабели приведет к сбоям в работе интернета. Предприятиям, больницам и университетам будет трудно работать, а банки не смогут обрабатывать денежные переводы. Исландия, по сути, будет отрезана от остального мира".

"На самом деле Исландия ощутила это на себе еще в декабре 2006 года, когда был поврежден один из двух ее подводных кабелей, хотя причиной тех повреждений стали вовсе не действия России", – сообщил Менезес.



В документальном фильме, показанном на прошлой неделе Датской радиовещательной корпорацией, рассказывается о российском судне "Адмирал Владимирский", который формально является экспедиционным океанографическим кораблем, но который, как утверждается в отчетах, на самом деле представляет собой корабль-шпион.

В фильме бывший эксперт Королевского военно-морского флота Великобритании, чье имя не называется, отслеживает перемещения российского судна вблизи семи ветряных электростанций у берегов Великобритании и Нидерландов.

В какой-то момент, когда репортер приближается к кораблю на небольшой лодке, его встречает человек в маске, вооруженный чем-то вроде штурмовой винтовки.



Великобритания уже развязала руки России, когда она взорвала российский трубопровод с помощью своих сообщников. Теперь ей остается только ждать ответного удара и не ныть.

И есть гораздо более интересные "инструменты", такие как подлодка "Посейдон". Если ее применят, миру придется забыть о том, что Великобритания вообще существовала.



The price of freedom

Путину нет никакой необходимости устраивать диверсии на подводных кабелях. Наше собственное так называемое правительство успешно справляется с этой задачей. Путину просто нужно сесть в сторонке и наблюдать за тем, как оно это делает.

Rightright

Есть масса вещей, который Путин мог бы сделать, и крайне мало вещей, на которые он действительно решится.

AlanNilsson

Боже мой! Зачем же мы рассказываем Путину, что он может сделать?

PhilCo58

Перебросьте то, что осталось от нашего королевского военно-морского флота из Средиземного моря в Северное. Вместо того чтобы загорать на солнышке, пусть они наденут термобелье и немного поработают.

Aliar

Русские используют ту же тактику, которую Америка использовала на "Северном потоке – 2", по которому газ должен был поставляться в Европу.

uk old codger

Русские не смогли бы устроить диверсии на угольных электростанциях. Делать ставку на энергию ветра было огромной ошибкой.

Pauldenton

А кто-нибудь согласен со мной, что мы как нация могли бы развиваться гораздо успешнее, если бы мы были отрезаны от остального мира?

Uncivilservant

Подобная диверсия стала бы откровенным актом войны против члена НАТО. Разве Путин сумасшедший? Нет. Однако эта статья иллюстрирует то, как глупо было с нашей стороны размещать так много элементов нашей ключевой национальной инфраструктуры в столь незащищенных местах.

Pange63y

Это диверсию устроят Соединенные Штаты, а потом они попытаются выставить виноватыми русских – как они это сделали со взрывами на "Северном потоке".

UKist

Нет никакой нужды во всем винить Путина. Есть очень много людей, занимающих высокие посты, которые уже пытаются поставить Великобританию на колени, – отсюда и все эти затяжные забастовки.

davew555

Учитывая то, как мы вооружаем Украину, нам вряд ли стоит удивляться, если Россия нанесет ответный удар.

klo22

Я бы лучше побеспокоился о том, что диверсии на британской инфраструктуре может устроить Евросоюз. Сейчас нашими главными врагами являются Евросоюз и французы. А немецкое правительство их покрывает.

BritishSovereign

