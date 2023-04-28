От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов

18:28 30.04.2023

Ельцинское государство потерпело крах и осыпается во всех своих проявлениях

Александр Проханов



Грядет Парад Победы. Расцветет, как алый мак, в центре Москвы вопреки всем слухам, опасениям, недомолвкам, всем врагам назло, во славу русского воюющего оружия.



Пройдут десантники, вернувшиеся из-под Кременной, и сразу - обратно в бой. Пройдут ополченцы Донецка и Луганска, на время покинувшие свои окопы и блиндажи, и с парада - снова в бой. Пройдут грозные, пропахшие дымом Бахмута штурмовики "Вагнера", и прямо с парада - в бой вместе со своим командиром Пригожиным-Бахмутским. Пройдут самоходные гаубицы, уничтожающие в контр­батарейной борьбе американские "Три топора". Пройдут танки Т-90 с зазубринами от попадания "Джавелинов". Пролетят эскадрильи, сверкнув над куполами Василия Блаженного, чтобы от его золотых крестов пикировать на укрепрайоны Купянска.



Парад, героический, грозный, пройдет по брусчатке, и подобно тому, легендарному, сорок первого года, уйдет в сражения.



Но неужели опять будет задрапирован Мавзолей? Неужели образ вождя, провожавшего в бой парад сорок первого года, так неугоден, так страшен?



На Украину вернулся Гитлер. История вернула Гитлера в ставку под Ровно. Его генералы, увешанные крестами за взятие Парижа, Вены, Варшавы, планируют предстоящее контрнаступление украинцев. Фельдмаршал Кейтель утверждает директивы командования вермахта. Геббельс раскручивает виток за витком разящую спираль своей пропаганды. Гиммлер в застенках поднимает на дыбы и вешает на крюки врагов режима.



Трансгуманисты и маги воскресили Гитлера и отправили на Украину.



Кого воскресит русская история и направит под Донецк и Луганск для схватки с Гитлером? Может, царя Николая II, проигравшего Русско-японскую войну? Или либерала Керенского, при котором русская армия превратилась в миллионные толпы дезертиров?



Гитлеру в истории противостоит Сталин. Он заступник России. Он ниспровергатель Гитлера. Он - победитель, он - спаситель мира. Он будет присутствовать на параде 9 мая, и его ясновидящий взгляд будет смотреть из рубиновых звезд Кремля. Его лик будет волноваться и трепетать на Красном знамени Победы.



Ельцинское государство потерпело крах и осыпается во всех своих проявлениях. При этом Ельцин, который является главной причиной сегодняшнего украинского кошмара, остается одним из символов Государства Российского. Ельцин разрубил топором цветущее единство украинцев и русских. Ельцин разгромил великую советскую техносферу, оставив Россию без заводов, инженерных школ, исследовательских центров. Ельцин создал тлетворную продажную элиту предателей. Ельцин пустил ЦРУ во все сферы российской жизни, наполнив ими министерства, информационные агентства, проектные институты, культурные центры.



Так в драгоценные цветники со множеством великолепных цветов - тюльпанов, гиацинтов, гладиолусов - врывается свирепый грязный пес, начинает рыскать и справлять нужду под каждым сказочным деревом, как сделал Ельцин в Сиэтле, помочившись прилюдно на самолетное шасси. Ельцин - черная дыра русской истории. Все, что сегодня с великими трудами и вдохновением добывает молодая идеология Государства Российского, стремясь возродить русское духовное величие, все это утекает в черную преисподнюю ельцинизма, в канализацию исторических отходов. Ельцин кряхтит, подпирает плечом золоченую дверь Георгиевского зала, не дает ей открыться. Но золоченые дощечки дверей хрустнут и разлетятся. Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону. И в Георгиевский зал в белом мундире с бриллиантовой Звездой Победы войдет генералиссимус.



Россия в условиях войны, в условиях нехватки исторического времени ремонтирует свое государство: создает индустрию, новую элиту, вдохновенную патриотическую культуру, победоносную армию.



В этих условиях Россия нуждается в блистательных победоносных генералах, в отважных солдатах, в гениальных ученых, в непревзойденных конструкторах и управленцах. Все они есть в России. История в который уж раз возносит Россию, которая движется от грандиозных потрясений к величию.