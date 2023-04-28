Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

00:05 01.05.2023

Западные СМИ: Украина вынуждена идти в контрнаступление вопреки неготовности армии



Запад нашел крайнего в случае поражения ВСУ



Текст: Олег Исайченко



"Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора". Так в западной прессе описывают положение ВСУ и Владимира Зеленского в преддверии вероятной атаки в районах Приазовья. Что стало причиной столь безвыходного положения президента Украины и почему западные аналитики от месяца к месяцу все меньше верят в успех ВСУ?



Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом пишет профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.



Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. "У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют "окупаемостью инвестиций", – цитирует Галеотти "Русская служба BBC" (признана в России иностранным агентом).



Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает "Коммерсант".



На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, "и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины".



В целом западная пресса все чаще пишет о том, что страны НАТО требуют от Украины достижений на фронте, однако в успех самого контрнаступления будто бы никто не верит. Так, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится "успехом", так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.



По информации Politico, Белый дом готовится к возможной неудаче ВСУ, а источники Bloomberg сообщают, что в успешности контрнаступления сомневаются в ряде стран Европы. К слову, уже и сам Зеленский говорит, что "ждать больше нельзя". "Современная авиация очень бы нам помогла в контрнаступлении. Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем его до того, как у нас появятся западные истребители", – заявил он в своем Telegram-канале.



В экспертном сообществе уверены: с одной стороны, Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку своих же военных амбиций. Теперь ему волей-неволей надо отправлять ВСУ в контрнаступление. С другой стороны, администрация Джо Байдена через прессу перекладывает на украинцев ответственность за возможные провалы и тем самым готовит аудиторию западных стран к поражению.



"С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал", – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.



"Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, и все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню", – рассуждает он.



"Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ", – указывает эксперт.



"Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска "любой ценой", а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. "Бахмутскую мясорубку" тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик", – перечисляет аналитик.



"Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая линия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении", – акцентировал Онуфриенко.



О том, что Зеленский угодил в ловушку собственных амбиций, говорит и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". "Зеленский мог завершить конфликт год назад в Стамбуле, причем с минимальными потерями для Украины и с учетом интересов России", – пояснил он.



"Но к настоящему моменту под давлением Лондона и Вашингтона Зеленским сделано слишком многое из того, что сужает пространство для манера.



Пути назад нет: он в ловушке, потому что западные государства требуют от него достижений на фронте, а политические оппоненты внутри страны легко воспользуются его шатким положением, если он начнет действовать вопреки воле Запада", – добавил эксперт.



"Первопричина проблем Зеленского заключается в его амбициях и окружении, где каждый преследует свои личные интересы. Многие политики уверены, что Зеленский ведет Украину к полной катастрофе. А "скамейка запасных" у него короткая, посадить новых чиновников в кресла Зеленский не может. Так что перспектива остаться без поддержки внутри собственной страны не так эфемерна", – продолжает собеседник.



"Более того, если посмотреть на публикации американской прессы, то выстраивается очевидная логическая цепочка. На верхней ступени пирамиды под названием "украинский кризис" окажутся такие "ястребы", как Виктория Нуланд и сам Джо Байден, которые еще в 2014 году пытались решить конфликт в свою пользу. Позже они продолжили начатое почти 10 лет назад", – указывает политолог.



"И вот эти люди, которые изначально определили инерцию движения, вынуждены делать вид, что возможные провалы ВСУ – не их вина. Они не хотят проиграть и поэтому всячески перекидывают ответственность за промахи на Зеленского и его окружение, параллельно подготавливая собственное общество к поражению Украины", – заключил Ткаченко.