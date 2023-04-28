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Спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев впервые приехал в Самарканд
00:25 01.05.2023

Вперед под "Ялла".
Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне

АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ

Один из лучших спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев впервые и совершенно неожиданно приехал в Самарканд, чтобы поработать на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ U-18, U-23 и параканоэ. Несмотря на напряженный график Дмитрия, корреспонденту "Ферганы" удалось встретиться и пообщаться с известным ведущим прямо на его рабочем месте - на территории уникального гребного канала, где проходят соревнования.



- Как вышло, что вы оказались в Самарканде?

- Много соревнований провожу в сотрудничестве с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ. Лично дружу с президентом организации Евгением Архиповым. На одном из турниров в Москве познакомились с заместителем председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Узбекистана Антониной Маматкуловой. Женщина с огненным характером. Она пригласила меня поработать на местном ТВ, комментировать чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ U-18, U-23 и параканоэ, провести церемонию открытия.

Не отказался. Ведь я неразрывно связан с культурой Узбекистана, так как являюсь поклонником творчества ансамбля "Ялла" и Натальи Нурмухамедовой. Больше того, у меня была мечта спеть песню "Канатоходец". Она, к слову, исполнилась - мы спели ее с Наташей живьем у Андрея Малахова. Это было большим событием в моей жизни.

Посему я отложил дела и приехал в Самарканд на шесть дней. И вот мы уже работаем с моим узбекским коллегой Рихситиллой Умаровым. В Узбекистане. Впервые. Получаю удовольствие. Общаюсь, фотографируюсь. Очень приятно, что люди узнают. Слышу много хороших слов. Благодарен Узбекистану за любовь к России и россиянам.

- Каковы ваши впечатления о городе?

- Прекрасный древний город. Великолепная архитектура. Вкусная, но калорийная кухня. Мне здесь нравится, много новых друзей. Собираюсь осенью приехать в Ташкент. Думаю, продолжу сотрудничество с телевидением Узбекистана. Это интересно и мне, и узбекской стороне.

В Узбекистане ранее работали футбольные комментаторы из России. Александр Елагин комментировал ЕВРО-2020, а Владимир Стогниенко – чемпионат мира в Катаре. Полагаю, еще будут какие-то интересные проекты, в которых приму участие. С удовольствием поработаю в дружественной стране.

- Что можете сказать о качестве организации турнира, который комментируете сейчас?

- Хорошее. Это подтверждают прямые трансляции на узбекских спортивных телеканалах. Конечно, еще многое надо сделать. Многое приходилось менять в авральном порядке. Но нет предела совершенству.

В Самарканде уникальный гребной канал. Подобных в мире всего три – есть еще в Мюнхене и в Москве. Очень важно соблюсти баланс, чтобы эта территория не превратилась в сплошную зону отдыха. Нужно не забывать про греблю, иначе будет, как в 90-х годах в Москве, когда посреди олимпийского отборочного заезда проходили заплывы любителей.

Очень надеюсь, что у спортивного руководства и властей республики хватит мудрости сохранить канал для гребли, байдарки, каноэ и академии.

Если проводить соревнования по другим видам спорта, например, по триатлону, то нужно находить точки соприкосновения, чтобы один вид спорта не мешал развиваться другому.

Планов громадье. Это не просто достопримечательность республики, а спортивный объект, который нужно использовать по назначению, проводить соревнования, и я не удивлюсь, если в Самарканде рано или поздно пройдет Кубок мира.

- Оцените уровень участников этих соревнований.

- Здесь 11 стран. Есть очень сильные спортсмены. Здорово, что выступают не только юниоры и молодежь, но и паралимпийцы. Феноменальная поддержка. Кстати, встретился здесь со своей стародавней подружкой и кумиром, самой титулованной гребчихой всех времен и народов, восьмикратной олимпийской чемпионкой Биргит Фишер, которая приехала на соревнования в качестве почетного гостя.

- Могли бы в турнире принять участие российские спортсмены?

- Сложно сказать. Уйти легко, вернуться сложно. Много подводных камней. Уверен, что Узбекистан был бы рад, но как бы отнеслись другие федерации, как бы отреагировала Международная федерация по гребле на байдарках и каноэ?

Все-таки, считаю, России необходимо пытаться восстановить свое европейское спортивное влияние. Допустим, в шахматах – одна история, а в футболе и гребле – иная. Мы уже сталкиваемся с трудностями при проведении в России альтернативных соревнований. Я предполагал, что первый год все будет по накатанной, достаточно неплохо, а сложности будут позже. Они уже начинают возникать. Это касается в первую очередь летних видов спорта. Зимние на слуху: биатлон, лыжи. Хорошие телевизионные рейтинги. Но работу нужно продолжать вести.

- РФС отказалась отправлять сборную на чемпионат CAFA. Что об этом думаете?

- Странный и смешной предлог об усталости футболистов выдали в РФС. Мне кажется, если копать глубже, причины в другом. Возможно, ведутся переговоры с какими-то европейскими футбольными институтами, мне сказать сложно. В любом случае, очень жалко, хотелось бы увидеть сборную России в деле на этом турнире.

- Алишер Аминов предположил, что под эгидой CAFA можно было бы организовать клубный турнир с возможным участием российских команд.

- Кто даст на это деньги? Пусть он найдет миллиард рублей, и мы с удовольствием сыграем на Кубке Аминова.

Найти спонсоров очень сложно. Сейчас ни у кого нет денег.

- Недавно узбекское гражданство получила российская гребчиха Анна Пракатень. Насколько плодотворным может быть сотрудничество для обеих сторон?

- В первую очередь, хочу поздравить Узбекистан с тем, что за страну будет выступать серебряный призер Олимпийских игр в академической одиночке. Это сильное приобретение. Узбекистан получил гребчиху, которая реально может выиграть Олимпиаду. Я общался с руководством сборной: она уже на концепте (тренажер для гребли) зиму "открутила" по результатам выше, чем на Олимпиаде. Я первым порадуюсь, когда она выиграет для Узбекистана еще одну олимпийскую медаль.

Другое дело, что Анна сталкивается с большим сопротивлением со стороны украинской команды и некоторых европейских соперников. Странная история. Это одна из причин, почему российские спортсмены не меняют гражданство массово. Нас просто там не ждут.

Но если спортсмены из России будут уходить, а они так или иначе будут уходить, я буду желать им удачи, потому что спортсмен должен выступать.

Никого предателем я считать не собираюсь.

- Каково отношение российской общественности к сменившим спортивное гражданство россиянам? Например, некоторые СМИ до сих пор называют "беглянкой" и "предательницей" велогонщицу Ольгу Забелинскую.

- Не слушаю людей, которые называют спортсменов предателями. Это чушь. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это совершенно нормальная история, тем более сейчас, когда российский спорт находится в изоляции. Ситуация тяжелая. Думаю, что мы пропустим не две Олимпиады, а четыре. Шанс выступить на Олимпийских играх есть лишь у тех, кому сейчас лет 16-18. Так что никто в 2024 году в Париж не поедет, разве только теннисисты.

- К слову, о теннисе. Натурализованная Казахстаном теннисистка Елена Рыбакина, которая выиграла Уимблдон, оказалась под давлением западной общественности и казахстанских болельщиков после слишком ярой поддержки со стороны некоторых российских СМИ, именовавших ее "москвичкой".

- Еще раз скажу, что Елена Рыбакина – не москвичка. Она представительница Казахстана, и мне не нравятся разговоры по поводу "вклада России в ее развитие". Она отрезанный ломоть. Ее победа – победа Казахстана. Россия в свое время не смогла обеспечить спортсменке необходимые условия. Я знаю эту ситуацию изнутри. Что ж теперь локти кусать.

Спасибо Казахстану, что протянул Елене руку помощи и сделал из спортсменки победительницу турниров мирового уровня.

- По всей видимости, ситуация с Рыбакиной, когда ей пришлось отчитываться перед казахстанцами после поддержки российских СМИ, привела к тому, что сейчас хоккеистов сборной Казахстана, которые помимо казахского паспорта имеют еще и российский, вынуждают отказаться от одного из гражданств. Справедливо ли это?

- Я не пресс-секретарь Казахстанской федерации хоккея и комментировать дела другой страны не стану. Скажу лишь, что спорту сейчас трудно. К сожалению, спорт теперь внутри политики. И я уже не удивляюсь самой разной реакции общественности. И с точки зрения Пракатень также может быть все что угодно. Повторю, нас не ждут нигде, даже после смены спортивного гражданства.

Российский чемпион Европы по борьбе будет выступать за Узбекистан

- В 2019 году под Олимпиаду в Токио узбекское гражданство получили пятиборцы Фахрутдинова и Савкин, а также борец Бекбулатов. В итоге натурализованные пятиборцы заняли на Олимпиаде тридцатые места, а Бекбулатов и вовсе не поехал, так как не смог согнать вес. Что это такое? Есть ли риски для Пракатень?

- Вопрос к профессионализму спортсменов. Но не думаю, что они снизили к себе требования, сменив спортивное гражданство. Хотя все может быть. Но в Узбекистане хорошие тренеры. Пракатень тренируется в Греции по плану итальянца, на связи с прибалтийским специалистом, который занимался с ней перед Олимпиадой в Токио. Понятно, что методики, которые приносят результат, должны сохраняться. А местные тренеры подскажут и присмотрят.

- Не так давно в Узбекистане появилась Федерация биатлона. Насколько целесообразно развивать в стране этот вид спорта?

- Хочу сказать, что в Узбекистане смотрят биатлон. Здесь такой же бум, как и в России. За пять дней в Самарканде огромное количество людей ко мне подошло и поблагодарило за репортажи. Смотрят даже внутрироссийские соревнования.

Конечно, вырастить своих спортсменов очень сложно. Если только биатлонисты не "релоцируются" в сборную Узбекистана, чтобы выступать на кубках мира. Я этому не удивлюсь и пожелаю удачи, если так будет.

Кстати, в биатлоне ситуация выглядит проще. Например, российские спортсмены выступают за Молдову, Румынию, Южную Корею. Ланцов тренирует Канаду. Никто не вспоминает, что они русские. Тем более, они там давно. Однако российский биатлон все равно вернется на мировую арену последним.

-То есть, сейчас могут возникнуть сложности в натурализации российских биатлонистов.

- Ничему не удивлюсь. Ситуация может быть любой.

- С чего начинать Федерации биатлона Узбекистана?

- Надо подписать кого-то из иностранцев, чтобы спортсмен начал выступать и привлекать внимание к биатлону в стране. По возможности, это должен быть спортсмен высокого уровня. Если узбекские руководители биатлона обратят внимание на Россию, я не удивлюсь. Если кто-то уедет - тоже. Спортсмены не должны тратить лучшие годы.

- Много россиян играет в ташкентском "Хумо". Однако команда решила не торопиться с возвращением в ВХЛ и остается в чемпионате Казахстана, где также есть ряд клубов с бэкграундом в ВХЛ и МХЛ. Может ли быть интересна подобная центральноазиатская лига российским клубам?

- Россия в этом отношении самодостаточна. У нас хоккейная страна и хороший чемпионат. Не думаю, что здесь стоит что-то искусственно делать. А "Хумо", скорее всего, минимизирует риски. Так или иначе, хочу пожелать ташкентской команде удачи. В чемпионате Казахстана действительно приличный уровень. И главное, там не показывают пальцем на россиян. Европа нас отлучает от хоккея, возможно, удастся договориться о матчах с североамериканцами, разговоры об этом идут.

- Узбекистан тоже становится хоккейной страной. На матчах "Хумо" отличная посещаемость, которая превышает посещаемость футбольных матчей ташкентских клубов узбекской Суперлиги.

- Это прекрасно. В добрый путь! У "Хумо" прекрасная арена, я пока там не был, но надеюсь побывать. Возможно, получится приехать в Узбекистан уже этой осенью.

Источник - fergana.plus
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