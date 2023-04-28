 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:30 01.05.2023

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Когда в начале этого месяца, 3 апреля, Сельчук бей (технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар - ИФ) находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар". Иншаллах (если будет угодно Аллаху, араб. - ИФ), в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", - заявил Алиев в субботу в Стамбуле.

Президент Азербайджана совершает визит в Турцию по приглашению главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

27 апреля Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали протокол о намерениях о совместном производстве в стране беспилотных летательных аппаратов.

Документ подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов.

Источник - ИНТЕРФАКС
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