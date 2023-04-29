За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей

11:18 01.05.2023

Явка на воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, согласно предварительным данным, составила 84,54%, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против - 9,35%.



Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, который проводился в воскресенье, составила , согласно предварительным данным, 84,54%. Об этом на брифинге в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.



