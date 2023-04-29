 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.05.2023
14:53  В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%

12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
13:50  Мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев выкупился из СИЗО
13:42  Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией, - Игорь Кармазин
13:35  Кто и за что уволил Такера Карлсона, - Дмитрий Бавырин
13:29  Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке
02:28  В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию после замужества
00:46  Как в Узбекистане готовятся к референдуму по Конституции
00:41  "Человек становится сырьем". Как цифровизаторы будут взламывать наше сознание, - Андрей Фурсов
00:08  В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо
00:05  В составе коллективных сил ОДКБ может появиться боевая авиация
Суббота, 29.04.2023
22:37  День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека
22:29  "Налоги не платил никто". Появилась информация о списке подозреваемых "инфоцыган" России
19:21  Непомнящий довел матч за титул чемпиона мира по шахматам до тай-брейка
18:13  К 2030 году Узбекистану будет не хватать 7 млрд кубометров воды
17:24  Индекс Kазахстанской биржи (КASE) за месяц вырос на 8%
14:47  Непомнящий - Дин. 14 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам
12:53  GT: план США разрушить экономику России с помощью Украины потерпел крах
12:49  Из западных СМИ невозможно понять, что реально происходит на Украине
00:51  Индию и Пакистан удерживает от нового конфликта только ядерное оружие, - А.Храмчихин
00:47  Что нового в "Новом Узбекистане"?
00:30  Бунт Эр-Рияда против наследия Лоуренса Аравийского, - Дм.Минин
00:29  О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии, - Рената Алимова
00:27  Гастарбайтеры Средней Азии устроили "эпохальный перелом" в Польше
00:24  Новая perestroika похоронит старую Америку, - А.Трофимов
00:22  Байдену осталось рассчитывать только на лекарства
00:18  Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену
00:17  "Музыканты" Вагнера как новая реальность Европы, - Виталий Трофимов
00:15  Весеннее обострение. В Горный Бадахшан пытались прорваться террористы из Афганистана
00:14  Что подтвердила болезнь Эрдогана? - Хилал Каплан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
11:18 01.05.2023

Явка на воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, согласно предварительным данным, составила 84,54%, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против - 9,35%.

Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, который проводился в воскресенье, составила , согласно предварительным данным, 84,54%. Об этом на брифинге в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.



Всего проголосовало 16 673 189 человек из 19 722 809 зарегистрированных избирателей.

90,21% избирателей проголосовали за изменение Конституции, 9,35% - против.

0,49% бюллетеней были признаны недействительными.



К настоящему времени процесс подсчета голосов на всех участках, в том числе 55 зарубежных, завершен, сказал председатель Центризбиркома.

Референдум прошел в полном соответствии с международными стандартами и нормами, а также законодательством Узбекистана. Каждый избиратель имел право на свободное волеизъявление, отметил он.

Отдельные недостатки, не влияющие на итоговый результат референдума, были своевременно выявлены, в том числе благодаря вниманию СМИ и общественности, и устранены, заявил глава ЦИК.

Он добавил, что на некоторых участках были выявлены серьезные нарушения. Это 226-й участок в Сырдарьинской области, 651-й участок в Ташкентской области, где нарушения выявлены в результате мониторинга ЦИК, а также 772-й участок Ташкента, о нарушениях на котором сообщили СМИ. Эти нарушения изучаются ЦИК совместно с ответственными ведомствами.

В целом, нарушения выявлены на 0,01% из всех избирательных участков, добавил Зайниддин Низамходжаев.

Журналист из Пакистана обратился с просьбой освободить из заключения женщину, которая накануне проголосовала два раза на одном из участков Ташкента (об этом писало издание "Хук"). Представитель ЦИК ответил ему, что данный случай не был подтвержден, нарушения не было.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682929080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №201
- Сенаторы одобрили соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана
- Казахстан принял участие в работе 4-го СМИД формата "Центральная Азия – Китай"
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения рекомендаций Парламента и Высшей аудиторской палаты
- Аким Алматы встретился с жителями Алатауского района
- Е. Жамаубаев провел совещание о ходе актуализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике
- Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  