Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

11:24 01.05.2023

Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам. Об этом сказал в своем поздравлении президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.



По словам главы государства, День единства народа Казахстана – это праздник, олицетворяющий гармонию и согласие в нашей стране.



