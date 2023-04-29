 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.05.2023
14:53  В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%

12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
13:50  Мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев выкупился из СИЗО
13:42  Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией, - Игорь Кармазин
13:35  Кто и за что уволил Такера Карлсона, - Дмитрий Бавырин
13:29  Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке
02:28  В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию после замужества
00:46  Как в Узбекистане готовятся к референдуму по Конституции
00:41  "Человек становится сырьем". Как цифровизаторы будут взламывать наше сознание, - Андрей Фурсов
00:08  В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо
00:05  В составе коллективных сил ОДКБ может появиться боевая авиация
Суббота, 29.04.2023
22:37  День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека
22:29  "Налоги не платил никто". Появилась информация о списке подозреваемых "инфоцыган" России
19:21  Непомнящий довел матч за титул чемпиона мира по шахматам до тай-брейка
18:13  К 2030 году Узбекистану будет не хватать 7 млрд кубометров воды
17:24  Индекс Kазахстанской биржи (КASE) за месяц вырос на 8%
14:47  Непомнящий - Дин. 14 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам
12:53  GT: план США разрушить экономику России с помощью Украины потерпел крах
12:49  Из западных СМИ невозможно понять, что реально происходит на Украине
00:51  Индию и Пакистан удерживает от нового конфликта только ядерное оружие, - А.Храмчихин
00:47  Что нового в "Новом Узбекистане"?
00:30  Бунт Эр-Рияда против наследия Лоуренса Аравийского, - Дм.Минин
00:29  О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии, - Рената Алимова
00:27  Гастарбайтеры Средней Азии устроили "эпохальный перелом" в Польше
00:24  Новая perestroika похоронит старую Америку, - А.Трофимов
00:22  Байдену осталось рассчитывать только на лекарства
00:18  Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену
00:17  "Музыканты" Вагнера как новая реальность Европы, - Виталий Трофимов
00:15  Весеннее обострение. В Горный Бадахшан пытались прорваться террористы из Афганистана
00:14  Что подтвердила болезнь Эрдогана? - Хилал Каплан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:27 01.05.2023

Главы Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями - Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию, а Шавкат Мирзиеев - с Днем единства. Лидеры также обсудили проведение межправкомиссии на этой неделе в Ташкенте.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 мая провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.



В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Узбекистана, прошедшего 30 апреля.

В свою очередь, Шавкат Мирзиеев поздравил лидера и народ Казахстана с государственным праздником - Днем единства.

В ходе разговора внимание было уделено вопросам своевременной реализации решений глав государств, прежде всего подготовки и выполнения программ кооперации в приоритетных отраслях.

В этой связи правительствам поручено принять меры по ускорению совместных проектов в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, которое состоится на этой неделе в Ташкенте.

Президенты Узбекистана и Казахстана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682929620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №201
- Сенаторы одобрили соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана
- Казахстан принял участие в работе 4-го СМИД формата "Центральная Азия – Китай"
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения рекомендаций Парламента и Высшей аудиторской палаты
- Аким Алматы встретился с жителями Алатауского района
- Е. Жамаубаев провел совещание о ходе актуализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике
- Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  