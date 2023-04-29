Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"

11:27 01.05.2023

Главы Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями - Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию, а Шавкат Мирзиеев - с Днем единства. Лидеры также обсудили проведение межправкомиссии на этой неделе в Ташкенте.



Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 мая провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.



