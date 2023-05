ЦентрАзия | WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией

Эксклюзив: ключевые страны не хотят вмешиваться в противостояние США с Россией и Китаем, показывают утечки секретных документов



Индия, Бразилия, Пакистан, Египет и другие развивающиеся страны не стремятся занимать чью-либо сторону в противостоянии США и России. Они либо хотят переждать это соперничество, либо извлечь из него выгоду, пишет WP.



Мисси Райян (Missy Rayan)







Утечки секретных документов с платформы Discord показывают, как стремление развивающихся стран уклониться от противостояния великих держав поставило под угрозу внешнюю политику Байдена.



Глобальная повестка дня президента Байдена сталкивается со значительными проблемами, поскольку основные развивающиеся страны стремятся избежать усиливающегося противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем и, в некоторых случаях, используют это соперничество в своих целях, как показывают засекреченные оценки американской разведки.



Секретные документы администрации США, просочившихся в сеть через платформу обмена сообщениями Discord, дают редкую возможность взглянуть на национальные независимые политические расчеты ключевых развивающихся держав, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, в их попытках сохранить самостоятельность в эпоху, когда Америка больше не является бесспорной сверхдержавой в мире.



Просочившиеся данные разведки также позволяют по-новому взглянуть на те значительные препятствия, с которыми сталкивается Байден, пытаясь заручиться глобальной поддержкой своих усилий по противодействию распространению авторитаризма, сдерживанию воинственности России за ее пределами и противодействию растущему глобальному влиянию Китая. Они показывают, что влиятельные региональные державы стараются оставаться в стороне от этих устремлений США.



Белый дом не ответил на наш запрос о комментариях. Министерство обороны, где многие документы были доведены до сведения высшего руководства, прежде чем просочиться в сеть, тоже отказалось от комментариев.



Матиас Спектор, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что развивающиеся страны перестраивают свою политику в тот момент, когда Америка сталкивается с новой мощной конкуренцией, в которой Китай демонстрирует новое экономическое и военное влияние, а Россия демонстрирует способность противостоять давлению Запада.



"Неясно, кто окажется в выигрышной позиции через десять лет, поэтому Вашингтону нужно диверсифицировать свои риски и хеджировать свои ставки", - сказал Спектор.



Это совершенно очевидно в Пакистане, который получил миллиарды долларов в виде помощи США в области экономики и безопасности после 11 сентября, но теперь сильно зависит от китайских инвестиций и кредитов. Согласно одному из просочившихся документов, Хина Раббани Хар, государственный министр внешних сношений Пакистана, заявила в марте, что ее страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами".



В служебной записке, озаглавленной "Трудный выбор Пакистана", Хар, ранее занимавшая пост министра иностранных дел Пакистана, предупредила, что Исламабад не должен создавать видимость умиротворения Запада, и сказала, что инстинкт сохранения партнерства Пакистана с Соединенными Штатами в конечном итоге принесет в жертву все преимущества того, что она считает "настоящим стратегическим" партнерством страны с Китаем. В недатированном разведывательном документе не описывается подробно, как Соединенные Штаты получили доступ к служебной записке Хины Хар.



В другом документе, датированном 17 февраля, описываются беседы премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа со своими сотрудниками о предстоящем голосовании в ООН по конфликту на Украине, а также о том, что правительство ожидало возобновления давления Запада, заставляющую Исламабад поддержать резолюцию, осуждающую вторжение России.



Один из помощников сказал Шарифу, что поддержка этой меры будет сигнализировать об изменении позиции Пакистана после того, как он ранее воздержался от голосования по аналогичной резолюции, говорится в документе разведки. По словам помощника, у Пакистана есть возможности вести переговоры о торговых и энергетических сделках с Россией, а поддержка резолюции, продвинутой Западом, может поставить под угрозу эти связи.



Когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала 23 февраля нынешнего года, Пакистан был среди 32 стран, которые воздержались.



Официальные лица Пакистана и других стран, упомянутых в просочившихся документах, отказались от комментариев.



В то время, как основные союзники США в Европе и Восточной Азии объединились, чтобы поддержать кампанию Байдена на Украине, предоставляя постоянно увеличивающийся арсенал вооружений и отказываясь от российской энергии, Вашингтон столкнулся с сопротивлением в других регионах планеты.



Администрация Байдена убеждала многие колеблющиеся страны, что якобы не просит их выбирать сторону между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой, что госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивал во время своих зарубежных турне. Но страны, включая Южную Африку и Колумбию, возмущаются тем, что они считают "скрытым давлением США".



Когда Блинкен в прошлом году совершил поездку в Южную Африку, еще одну растущую державу, которая недавно провела военные учения с Россией и может отклонить запрос Международного уголовного суда об аресте Путина, если он посетит ЮАР во время саммита в этом году, тамошние официальные лица сообщили американскому госсекретарю, что их не заставят принимать решения, которые их не устраивают.



Как представляется, Индия старалась уклониться от того, что занять сторону либо Вашингтона, либо Москвы во время состоявшихся 22 февраля официальных переговоров между индийским советником по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и его российским коллегой Николаем Патрушевым, как указывается в другом просочившемся документе.



Но при этом в документе говорится, что Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних площадках и что Нью-Дели работал над тем, чтобы тема украинского конфликта не всплыла во время саммита G20 под председательством Индии, несмотря на "значительное давление", испытываемое Индией. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели неделей позже разногласия по поводу Украины привели к неспособности прийти к консенсусу по более широким глобальным вызовам.



Довал, как показывает просочившийся документ, также упомянул сопротивление Индии давлению с целью поддержать поддержанную Западом резолюцию ООН по Украине, заявив, что его страна "не отступит от принципиальной позиции, которую она занимала в прошлом".



Люди, знакомые с позицией Индии, говорят, что она не поддерживает СВО России, указывая на осуждение, которое премьер-министр Нарендра Моди передал Путину лично, но она давно полагается на поддержку Москвы в ООН и не имеет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с Россией.



Эксперты говорят, что в отличие от движения неприсоединения, которое ширилось во время холодной войны, и в котором развивающиеся страны, такие как Алжир и Куба, сопротивлялись колониализму и западному господству, сегодня у развивающихся стран мало идеологической общности и тесного единства в проведении своей политики в нынешней сложной международной обстановке, характеризующейся острым соперничеством великих держав.



Тем временем страны Центральной Азии "стремятся использовать" это соперничество и извлечь выгоду из возросшего интереса со стороны США, Китая и Европы, стремясь уменьшить свою зависимость от России. Такая оценка содержится в документе офиса директора национальной разведки от 17 февраля. В документе эти страны не указаны, но, вероятно, они включают в себя такие государства, как Казахстан, которые стремятся уменьшить влияние на себя со стороны России и развивать новые партнерские отношения в мире в области энергетики и торговли.



В документе говорится, что лидеры в регионе "стремятся работать с тем, кто предлагает самые быстрые результаты, каковым на данный момент является Китай".



Некоторые официальные лица Глобального Юга (термин, используемый для определения частей Азии, Африки и Латинской Америки) позиционируют себя как дипломатический мост между тремя соперниками. Среди них президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который стремится застолбить за своей страной ведущую глобальную роль после периода изоляционистских действий при предшественнике Жаире Болсонару.



В просочившихся документах предсказывается политика Лулы, направленная на создание "блока мира во всем мире" для посредничества в противостоянии США и Китая и прекращении боевых действий на Украине. В документах говорится, что бразильский президент с самого начала планировал обсудить эту инициативу с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай, который прошел в апреле.



Лула разозлил страны НАТО, заявив, что они затягивают украинский конфликт, поставляя оружие Киеву, и предположил, что для достижения мира Россия могла бы отказаться от части территории, которую она контролирует на Украине, но сохранить за собой оккупированный Крымский полуостров. Президент Украины Владимир Зеленский начисто отверг такую перспективу.



Согласно разведывательным данным, приведенным в просочившихся документах, официальные лица российского Министерства иностранных дел поддержали план Лулы, заявив, что он будет противодействовать распространенной на Западе концепции "агрессор-жертва" в отношении Украины. Вскоре после возвращения из Китая Лула принимал в Бразилии министра иностранных дел России.



Инициатива Лулы формировалась в то же время, когда его правительство приняло с дружественными визитами два военных корабля Ирана, главного соперника США, оба из которых были включены в санкционную программу США. В мартовском документе, содержащемся в утечках Discord, говорится, что корабли Makran и Dena, входящие в состав 86-й военно-морской группы Ирана, 4 марта завершили недельный заход в порт Рио-де-Жанейро.



Пентагон высказал оценку, что Лула "вероятно, одобрил заход в порт, чтобы укрепить свою репутацию глобального посредника и усилить имидж Бразилии как нейтральной державы". Одновременно американское военное ведомство считает, что визит не обязательно свидетельствует о значительном расширении военных связей между двумя странами, несмотря на иранские расчеты на такое развитие событий.



Он добавил, что правительства Чили, Аргентины, Уругвая и Венесуэлы отклонили просьбы Ирана о параллельных визитах.



В документе говорится, что накануне визита некоторые представители бразильских военно-морских сил лоббировали Соединенные Штаты, чтобы они призвали правительство Лулы отказаться от визита, поскольку не хотели, чтобы Вашингтон рассматривал его как "перестройку" внешних партнерских отношений Бразилии.



Согласно документу, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Бразилии заявил, что у Бразилии нет причин связывать визит с плохой репутацией Ирана в области прав человека или каких-либо юридических оснований для отказа Ирану. В нем говорится, что военно-морской флот Бразилии не преувеличивал значение визита в средствах массовой информации, но устроил соответствующую приветственную церемонию на борту "Дены".



Тем временем, согласно другому просочившемуся документу, президент Аргентины Альберто Фернандес планировал использовать обновленный альянс латиноамериканских стран, включая Аргентину, Мексику и Бразилию, чтобы обеспечить им более прочные позиции в переговорах с США, Китаем и Европейским Союзом, согласно другому просочившемуся документу.



Как ранее сообщала The Washington Post, последствия напряженности в отношениях США с Россией особенно остро ощущаются в Египте, который получает более одного миллиарда долларов в год в виде помощи от Вашингтона, но при этом укрепляет связи с Москвой. Россия строит первую атомную электростанцию в Египте и обещает обеспечить страну своей военной техникой.



Просочившиеся документы показывают, что Египет пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США. По оценкам американской разведки, президент Абдель Фатах Ас-Сиси первоначально приказал произвести до 40 тысяч ракет, которые должны были быть тайно поставлены в Россию, но позже, похоже, уступил давлению США и отложил эту сделку, согласившись вместо этого производить артиллерийские снаряды для Украины.



Спектор сказал, что, несмотря на попытку администрации Байдена уговорить, а не запугать развивающиеся страны, чтобы они поддержали ее глобальные приоритеты, они, вероятно, и далее будут сохранять осторожность.



"Эти страны смотрят на США, и видят, что США неизмеримо сильнее их, - сказал Спектор. - Когда вы имеете дело с мамонтом, не имеет значения, симпатизирует ли мамонт тому, что вы говорите. Когда он передвигается, земля все равно трясется".



Источник - ИноСМИ





