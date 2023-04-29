|В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%
13:22 01.05.2023
В Таджикистане второй раз с начала года снизили ставку рефинансирования
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Это может спровоцировать рост потребительских цен и тарифов.
Национальный банк Таджикистана (НБТ) снизил ставку рефинансирования на 1,0 процентный пункт – с 11,0% до 10,0% годовых. Такое решение принято на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике НБТ, которое прошло в минувшую пятницу. Новая ставка заработала сегодня, 1 мая.
Это второе по счету изменения ставки рефинансирования с начала года. Ранее, в начале февраля, данная ставка была снижена на 2,0 процентных пункта - с 13,0 до 11,0%.
Ставка рефинансирования, по определению законодательства страны, является минимальной процентной ставкой, по которой НБТ предоставляет кредит банкам для обеспечения краткосрочной ликвидности. Срок таких кредитов, которые банки могут получить участием в проводимых регулятором аукционах, составляет от одного дня (intraday) до 28 дней.
Банки используют эти кредиты, в первую очередь, для поддержки своей ликвидности в краткосрочном периоде, для выполнения своих неотложных обязательств, в том числе, для взаиморасчетов на межбанковском рынке, для обслуживания кредитов международных финансовых институтов и прочего.
При снижении ставки рефинансирования деньги в обороте становятся более доступными, и, следовательно, более "дешевыми" при их обмене на товары и услуги. Таким образом, снижение ставки рефинансирования может привести к повышению уровня инфляции в потребительском секторе.
Уровень инфляции, по данным НБТ, в марте текущего года составил 0,9%. Это равняется совокупному уровню инфляции предыдущих месяцев – 0,5% в январе и 0,4% в феврале. Годовая инфляция (с марта 2022 года до конца марта 2023 года) составила 3,6%.
Целевой уровень инфляции Нацбанка в 2023 году остается в пределах 6,0% (±2 процентных пункта), как и за последние несколько лет.
В недавнем докладе Всемирного банка о перспективе мировой экономики говорится, что инфляция в Таджикистане в 2023 году "будет постепенно снижаться и останется в пределах целевого диапазона НБТ 4–8%, чему будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика".
Авторы доклада ожидают, что внешнее положение нормализуется после пика в 2022 году.
"Снижение мирового спроса ослабит экспорт драгоценных металлов и полезных ископаемых из Таджикистана", - полагают аналитики ВБ.
Они прогнозируют инфляцию по итогам 2023 года на уровне 5,6%, а в следующие два года – по 6,5%.
Аналитики Евразийского банка развития в своем апрельском обзоре прогнозируют инфляцию в республике до конца примерно на этом же уровне – 6,0%.
Между тем, экономисты Азиатского банка развития ожидают в текущем году в Таджикистане более высокий уровень инфляции – 7,0%.
Объясняют они свой прогноз в "Обзоре развития Азии" "возможным обесцениванием национальной валюты в сочетании с ослаблением российского рубля, дальнейшим увеличением потребительского кредитования, повышением зарплаты государственных служащих и пенсий".
В 2024 году специалисты АБР ожидают замедление инфляции до 6,5%, "поскольку мировые цены на продукты питания будут умеренными".