В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%

13:22 01.05.2023

В Таджикистане второй раз с начала года снизили ставку рефинансирования



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Это может спровоцировать рост потребительских цен и тарифов.



Национальный банк Таджикистана (НБТ) снизил ставку рефинансирования на 1,0 процентный пункт – с 11,0% до 10,0% годовых. Такое решение принято на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике НБТ, которое прошло в минувшую пятницу. Новая ставка заработала сегодня, 1 мая.



Это второе по счету изменения ставки рефинансирования с начала года. Ранее, в начале февраля, данная ставка была снижена на 2,0 процентных пункта - с 13,0 до 11,0%.



