Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин

13:50 01.05.2023 Запад и Африка: от колонизатора к жандарму



Народы Африки восстают против империалистической "опеки" западных держав. Мали и Буркина-Фасо сделали шаги к избавлению от влияния Франции. Однако до настоящего освобождения континенту еще далеко.



Украденное процветание



Знаменитый писатель Жюль Верн известен удивительными предвидениями. Касаются они не только технического прогресса. В своем первом романе "Пять недель на воздушном шаре" автор предугадал будущую роль африканского континента. Герой книги Самуэль Фергюссон сомневается в том, что Северная Америка будет долго играть роль главного центра цивилизации. Ее ресурсы иссякнут, "и вот тогда Африка предложит новым поколениям сокровища, веками копившиеся в ее недрах". "…страна, над которой мы парим, более плодоносная, более богатая, более жизнеспособная, чем другие, станет великой страной, где будут сделаны еще более удивительные открытия, чем пар и электричество", - вдохновенно говорил он.



Растущее значение материка в политической и экономической жизни планеты признается сегодня всеми. Но спустя 160 лет после публикации книги Жюля Верна потенциал Африки полностью не раскрыт, и причины этого тоже можно найти в романе. Его герои совершают свой путь над современными Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Чадом, Нигером, Мали и другими странами. Они видят последствия кровавых междоусобиц, в том числе под флагами религиозного фанатизма. Колониальный раздел Африки тогда только начинался, но его чудовищные последствия писатель тоже описал в своих книгах.



Одним из главных захватчиков стала Франция, владения которой превышали территорию метрополии в десятки раз. Впрочем, даже после потери большинства "вотчин" Париж продолжает хозяйничать в разных уголках мира. Замаскированные под "заморские владения" колонии есть у Парижа в Южной Америке (Гвиана), Карибском бассейне (Гваделупа, Мартиника и др.), Океании (Новая Каледония, Французская Полинезия), а также в Атлантике и Индийском океане. Франция владеет крупнейшей исключительной экономической зоной площадью почти 12 млн квадратных километров. Бытующее мнение о "третьеразрядной державе" опровергают и нахождение Франции в десятке стран по размеру ВВП, ядерное оружие, статус постоянного члена Совбеза ООН, десятки зарубежных военных баз и третье место Парижа среди экспортеров оружия. В 2018-2022 годах его доля выросла с 7 до 11 процентов (в то время как у России снизилась с 22 до 16 процентов).



В общем, Франция - это активный и влиятельный империалистический игрок. Тем болезненнее для ее правящих кругов потеря позиций в Африке. Предоставив независимость бывшим колониям, Париж сохранил над ними контроль. Яркий символ этого - использование восемью странами (Мали, Нигер, Кот-д’Ивуар и т.д.) "западноафриканского франка". Валюта привязана к евро, половина золотовалютных резервов этих государств хранится во французском центробанке.



Время от времени Париж заявляет об уважении суверенитета прежних колоний. В 2008 году Николя Саркози объявил, что "Франция больше не будет играть роль жандарма в Африке". Это не помешало ему принять участие в свержении законных правительств Ливии и Кот-д’Ивуара. При преемнике Саркози Франсуа Олланде, тоже, кстати, обещавшем говорить с континентом "на равных", Париж начал операцию "Бархан". Тысячи солдат были переброшены сначала в Мали, а затем в Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавританию под предлогом борьбы с исламистами. За прошедшее с тех пор десятилетие угроза многократно возросла. В прошлом году от нападений погибло почти 5 тыс. человек, число беженцев превысило 3 млн, боевики занимают все более обширные территории.



У этого есть ряд причин. Грубое вмешательство без учета религиозных, этнических факторов осложнило ситуацию, заставив взяться за оружие прежде не помышлявших об этом людей. Иностранные войска и их местные марионетки стали в их глазах смертельными врагами. Достаточно вспомнить воздушный удар по свадьбе в Мали два года назад. Французские власти скрывали преступление, выдавая его за операцию против боевиков, пока расследование ООН не установило истину.



Судя по многочисленным данным, командование контингента не брезговало тайными связями с исламистами, препятствуя действиям правительственных сил того же Мали. Создавалось впечатление, что цель Парижа - не разгром мятежников, а затягивание конфликта для оправдания военного присутствия. Как признался бывший начальник оперативного управления французского генштаба Дидье Кастр, "мы действовали как старший брат, который учит младшего, что делать, а что нет, мы были всезнайками, пытаясь применить шаблоны, которые им не подходили".



"Покровительство" Франции не принесло и экономических благ. ЦАР, Чад, Нигер, Мали и другие страны находятся на последних местах в мире по продолжительности жизни и первых - по голоду. Их богатые ресурсы принадлежат иностранным корпорациям. Добываемый в Нигере уран обеспечивает сырьем французские АЭС, залежи лития в Мали разрабатываются британской корпорацией "Кодал Минералс", а вхождение Буркина-Фасо и Мали в двадцатку ведущих производителей золота никак не отразилось на уровне жизни их населения.



Выбор народов



Следствием стал рост недовольства. Военные Мали свергли прозападное, коррумпированное правительство Ибрагима Кейты. Руководитель переворота Ассими Гойта, провозглашенный временным президентом, потребовал вывода французского контингента. В августе прошлого года его последние солдаты покинули страну, но на этом неприятности для Парижа не закончились. Буквально через месяц произошел военный переворот в Буркина-Фасо. Новый режим под руководством капитана Ибрагима Траоре денонсировал соглашение с Францией о военной помощи, 18 февраля состоялась церемония спуска флага на базе Камбоинсин, где были расквартированы 400 бойцов французского спецназа. По обвинению во вмешательстве из двух стран высланы французские дипломаты и СМИ. Одним из поводов стало опубликованное интервью главаря "Аль-Каиды в странах исламского Магриба"* Абу Убейда Юссефа аль-Аннаби с призывами к джихаду против правительств стран региона.



Будут ли новые правительства работать в интересах широких масс или просто скрывать эксплуатацию антифранцузской демагогией, сказать пока трудно. Некоторые позитивные сигналы поступают прежде всего из Буркина-Фасо. Траоре подчеркивает уважение к наследию Тома Санкары - марксиста, руководившего страной в 1983-1987 годах и проведшего ряд прогрессивных реформ. В "Плане действий по укреплению суверенитета" содержатся такие пункты, как сокращение чиновников и их зарплат, борьба с высокими ценами на топливо, снижение зависимости от импорта. Новая власть инициировала увеличение налогов для золотодобывающих компаний, в случае отказа пообещав провести национализацию.



Власти Буркина-Фасо и Мали провели серию встреч по вопросу объединения. Интерес к этому проявила и соседняя Гвинея. "Мы могли бы создать эффективную федерацию, которая будет взаимно усиливать друг друга", - заявил глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер де Тамбела. В этом также проявляется влияние идей Санкары - убежденного панафриканиста. Новый премьер, кстати, посвятил всю жизнь популяризации его наследия и сам придерживается левых взглядов.



В случае Мали ситуация не столь однозначна. Предложенные поправки в Конституцию касаются в основном перераспределения полномочий в пользу президента. При этом назначенный на 19 марта референдум перенесен на неопределенный срок.



Проблем, стоящих перед африканскими странами, между тем меньше не становится. В Мали голодают 1,8 млн человек - максимум за последнее десятилетие, треть граждан нуждается в гуманитарной помощи. В Буркина-Фасо острое недоедание испытывают 3,5 млн человек - более 15 процентов населения. Не улучшается ситуация с безопасностью. В Мали после некоторого снижения в 2021 году число жертв боевиков вновь растет, количество беженцев выросло с 287 тыс. в 2020 году до 412 тыс. на начало этого года. Группировка "Исламское государство в Большой Сахаре"* заняла ряд районов в провинциях Менака и Гао. В Буркина-Фасо исламисты контролируют почти 40 процентов территории.



Не собирается признавать поражение и Запад. Совершая региональное турне, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "эпоха Французской Африки истекла" и настало время "новой ответственной политики". Сладкие речи, являющиеся калькой с обещаний Саркози и Олланда, вряд ли приведут к реальным изменениям. Хотя Франция официально объявила о завершении операции "Бархан" и сокращении военного присутствия, президент уточнил, что "реорганизация не предполагает ухода". Французские базы формально переходят в совместное управление со странами региона, но тысячи военных остаются на континенте. Выведенные из Мали и Буркина-Фасо части попросту пополнили контингенты в Нигере и Чаде. Никуда не делись базы в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Габоне и Джибути. К этому нужно прибавить объекты других государств, например американские базы в Гане, Камеруне и Нигере. Только в последнем расквартирована 1 тыс. военнослужащих США.



Запад привычно совмещает методы кнута и пряника. Посетив Нигер, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал выделить 150 млн долл. на развитие сельского хозяйства. Одновременно против Мали и Буркина-Фасо введены санкции за "нарушения демократии". Обвинение более чем лицемерное. Союзные Западу президенты Камеруна и Республики Конго занимают свои посты свыше 40 лет, а главы Чада и Габона представляют политические династии, правящие десятилетиями.



Российский фактор



Трудно предсказать и поведение "взбунтовавшихся" стран. Ряд СМИ поспешил записать их в союзники Москвы. Поводом стала закупка Мали российского оружия, визит туда главы МИД Сергея Лаврова и приглашение ЧВК "Вагнер". На схожие шаги, по некоторым данным, готова пойти Буркина-Фасо. Упускается из виду, что разлад с Парижем не привел к разрыву с другими западными странами. В Мали продолжают находиться миротворцы из Евросоюза и - под предлогом охраны дипломатов - американский спецназ. Недавно страну посетила делегация конгресса США, принятая министром иностранных дел Абдулаем Диопом. Стороны договорились углубить сотрудничество, в том числе через агентство по международному развитию (ЮСАИД). Закупку оружия у России, Турции и Китая в Бамако объясняют бюрократизмом и санкциями западных столиц, намекая, что при устранении преград готовы пересмотреть ориентиры. Переговоры с ЕС по вопросам безопасности ведет и Буркина-Фасо.



Как бы ни нравилось некоторым гражданам носить розовые очки, современная Россия пока не в состоянии принести реальное освобождение ни Африке, ни другим регионам планеты. Товарооборот страны с Черным континентом не дотягивает до 18 млрд долл., что более чем втрое меньше, чем у Франции и США, и в 15 раз меньше, чем у Китая. Россия уступает Японии, Бразилии, Южной Корее, Индии, Италии и еще десятку стран. То же самое касается инвестиций, доля Москвы в которых - скромный один процент. Картина станет еще печальнее, если учесть, что основные экономические связи у России налажены с Северной Африкой, прежде всего с Египтом и Алжиром. На эти две страны приходится половина товарооборота с континентом. Не реализовано большинство соглашений, заключенных на Первом саммите "Россия - Африка" в 2019 году. На бумаге остаются и завод азотных удобрений в Анголе, и масложировое предприятие в Египте, и нефтеперерабатывающий завод в Марокко…



Некоторый уровень влияния пока удается поддерживать благодаря списанию советских долгов, поставкам оружия и зерна, но этот ресурс не безграничен. Не стоит преувеличивать и значение российских ЧВК, которые теперь действуют в Африке наравне с британской Aegis, французской Secopex, американской Academi и рядом других. Как показывает опыт ЦАР, поддержка одной политико-этнической группы против других не гарантирует стране ни мира, ни процветания, а получение доступа к месторождениям полезных ископаемых не равнозначно деколонизации. Судьба народов Африки находится в их собственных руках, и освободиться от вековых пут эксплуатации они могут только сами.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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