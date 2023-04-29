За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей

14:11 01.05.2023

Явка на воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, согласно предварительным данным, составила 84,54%, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против - 9,35%.



Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, который проводился в воскресенье, составила , согласно предварительным данным, 84,54%. Об этом на брифинге в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.



Всего проголосовало 16 673 189 человек из 19 722 809 зарегистрированных избирателей. Им предстояло ответить на вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный Закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан"?"".



За изменение Конституции проголосовали 90,21% граждан, принявших участие в голосовании (15 040 055 человек), против - 9,35% (1 559 200).



Количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 934 или 0,44%.



Источник: ЦИК.Источник: ЦИК.



К настоящему времени процесс подсчета голосов на всех участках, в том числе 55 зарубежных, завершен, сказал председатель Центризбиркома.



"Референдум прошел в полном соответствии с международными нормами и стандартами, нашим законодательством о референдуме и определенными в нем общепризнанными демократическими принципами, как открытость и прозрачность", - отметил он.



Отдельные недостатки, не влияющие на итоговый результат референдума, были своевременно выявлены, в том числе благодаря вниманию СМИ и общественности, и устранены, заявил глава ЦИК.



Он добавил, что на некоторых участках были выявлены серьезные нарушения. Это 226-й участок в Сырдарьинской области, 651-й участок в Ташкентской области, где нарушения выявлены в результате мониторинга ЦИК, а также 772-й участок Ташкента, о нарушениях на котором сообщили СМИ. Эти нарушения изучаются ЦИК совместно с ответственными ведомствами.



Участки, на которых наблюдались недостатки в процессе референдума, не составляют и одной десятой (0,1) процента, добавил Зайниддин Низамходжаев. Всего в Узбекистане действовало 10 758 участков.



"Дорогие друзья, еще раз поздравляю наш народ с тем, что он принял новую Конституцию, используя свое право на референдуме, проведенном открыто и транспарентно", - сказал председатель ЦИК.



В ходе сессии вопросов и ответов журналист из Пакистана обратился с просьбой освободить из заключения женщину, которая накануне проголосовала два раза на одном из участков Ташкента (об этом писало издание "Хук"). Представитель ЦИК ответил ему, что данный случай не был подтвержден, нарушения не было.