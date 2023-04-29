Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов

14:13 01.05.2023

В Юнусабадском районе Ташкента название махалли "Йулайрик" ("место, где расходятся пути") хотят изменить на "Обихает" ("живая вода") из-за "негативного влияния" нынешнего имени на число разводов.



В Ташкентскую городскую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов поступило предложение о переименовании махалли "Йулайрик" ("место, где расходятся пути, развилка") Юнусабадского района на "Обихает" ("живая вода"), сообщила пресс-служба хокимията Ташкента. Отметим, что столичная администрация впервые публично сообщает о подобных обращениях.



Хокимият предложил общественности обсудить этот вопрос в соответствии с законодательством, призвав граждан высказывать свое мнение в устной, письменной или электронной форме. Местные жители могут высказаться, позвонив по телефону 71−210−04−13 или написав в хокимият (100060, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, 51) или на электронную почту geonom@digitaltashkent.uz.



Почему хотят изменить название махалли?

В документах с предложением изменить название махалли имеется протокол собрания, которое состоялось 28 марта 2023 года в районном хокимияте под председательством хокима района Бохадира Абдувалиева. Он же является председателем территориальной комиссии по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов.



Согласно протоколу, махалля "Йулайрик" с 1987 по 2016 год называлась "Шодлик" ("Радость"). По словам старейшин, район имеет свою историю - в давние времена караваны Великого шелкового пути останавливались в караван-сарае под названием "Йулайрик", который располагался недалеко от нынешнего района.



"По словам тогдашнего (на 2016 год - ред.) председателя района Х. Юнусова, ряда районных активистов и старейшин, предложение о смене названия „Шодлик" на „Йулайрик" для исторической значимости было единогласно одобрено", - сказал выступивший на собрании хоким района.



Он добавил, что "поступают жалобы местного населения", которое связывает разводы и различные конфликты в молодых семьях с названием махалли, символизирующим место, где расходятся дороги. По этой причине было внесено предложение изменить название на "Обихает".



На встрече также выступил заместитель хокима района по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Ж. Набиев, который рассказал, "почему присвоение того или иного названия махалле влияет на разводы в семьях", а также указал, что название в честь караван-сарая "Йулайрик" подходит территории другой махалли.



"Хочу подчеркнуть, что при присвоении географического названия махаллям района необходимо изучить его прошлое, историю, насколько это будет важно для населения и молодежи в будущем, а потом дать правильное название", - добавил Набиев.



На собрании председатель махалли А. Каримов сообщил, что данный вопрос обсуждался с местными жителями, которые единогласно одобрили предложение о переименовании махалли.



По итогам собрания в районном хокимияте принято решение одобрить предложение об изменении названия махалли "Йулайрик" на "Обихает" и направить предложение в Ташкентскую городскую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов.



Стоит отметить, что в газете "Махалла" в январе 2022 года была опубликована статья "До каких пор люди будут стыдиться названия своей махалли?" В ней махалля "Йулайрик" в Юнусабадском районе указана как одна из махаллей с названиями, которые "никуда не годятся".