В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки

14:53 01.05.2023

В Таджикистане очередные кадровые перестановки

В том числе в Горном Бадахшане



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 1 мая, дал согласие на назначение Сафарзода Шарифхона Нурахмада на должность первого заместителя председателя Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает пресс-служба президента РТ.



