|В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:53 01.05.2023
В Таджикистане очередные кадровые перестановки
В том числе в Горном Бадахшане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 1 мая, дал согласие на назначение Сафарзода Шарифхона Нурахмада на должность первого заместителя председателя Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает пресс-служба президента РТ.
До этого указом президента он был освобожден от должности председателя Варзобского района.
Исполняющим обязанности главы Варзоба назначен Дамонзода Хусрав Назарали. Ранее он работал в должности заместителя председателя района Сино города Душанбе.
Также был освобожден от должности председатель Ховалингского района Хатлонской области Маджиди Мухтади Хайрулло – "в связи с переходом на другую работу". Куда именно, не сообщается.
И.о. главы Ховалинга назначен Мирзозода Музаффар Бурхон, который до сего дня занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства РТ. Этот пост в Минсельхозе пока остается вакантным.