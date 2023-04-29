 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:55 01.05.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 29.04.2023

26-27 апреля 2023 года в Астрахани проходил международный форум "Транспортная логистика Каспийского региона - 2023". Он представляет собой площадку для обсуждения ключевых проблем Волжско-Каспийской транспортно-логистической экосистемы и международных транспортных коридоров Большой Евразии. Миссия форума - объединение экспертов предпринимательского сообщества, некоммерческого сектора, руководителей органов государственного управления из России, Ирана, Индии, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и других зарубежных стран для поиска эффективных бизнес-стратегий в условиях изменений мировых транспортных потоков и превращения Каспийского региона в узел магистральных направлений Север – Юг, Запад – Восток, Север – Восток, Юг – Запад. Участниками форума стали представители бизнеса и деловых кругов прикаспийских стран и Индии. Целевую аудиторию форума составили работники портов, терминалов, стивидорных и логистических компаний, экспедиторы и грузовладельцы, судовладельцы и судостроители, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

В деловой программе форума значились следующие вопросы:

транспортно-логистический потенциал Каспийского региона. Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона;
портовые мощности. Модернизация инфраструктуры;
конкурентные морские и сухопутные транспортные маршруты через сопредельные страны;
логистические центры и ОЭЗ в рамках МТК "Север – Юг;
грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок;
особенности логистики на данном направлении: сложности и решения.
В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали Соглашение о создании международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", одним из участков которого является маршрут через Каспийское море (в 2003 году к этому Соглашению присоединился Казахстан, в 2004 году – Белоруссия и Оман, в 2005 году – Таджикистан, в 2006 году – Азербайджан, Армения и Сирия, а Болгария с 2006 года является наблюдателем). Участниками Соглашения стали четыре из пяти государств – членов ЕАЭС. В Соглашении пока не участвует Туркменистан, несмотря на то что через его территорию проходит открытая в 2014 году железнодорожная линия Жанаозен – Кызылкая – Берекет – Этрек – Горган, соединяющая Казахстан, Туркменистан и Иран и являющаяся одним из маршрутов МТК "Север – Юг", проходящим по восточной стороне Каспийского моря.

МТК "Север – Юг" дает возможность выбора одного из трех маршрутов доставки, он включает инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного транспорта, морские порты на Каспии (Астрахань, Оля, Махачкала, Баку, Алят, Актау,/Курык, Туркменбаши, Энзели, Ноушехр, Амирабад), порты Персидского залива (Бендер-Аббас и Чабахар), автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также международные аэропорты. Особую актуальность этот коридор приобрел с февраля 2022 года после введения многочисленных экономических санкций против России. Перевозки по Каспийскому морю открывают широкие возможности по сравнению с традиционными путями поставок из Ирана и Индии в Россию и страны Европы. Однако маршрут не всегда рентабелен с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге.

В Евразийском экономическом союзе проводится согласованная транспортная политика, которая представляет собой систему совместных мер и действий государств–членов ЕАЭС, направленных на обеспечение экономической интеграции, поэтапное формирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. Единое транспортное пространство обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров, перемещение грузов и транспортных средств, техническую и технологическую совместимость транспортных систем государств Союза.

Реализация крупных инфраструктурных проектов – залог успешного развития транспортных систем всех государств-членов ЕАЭС, формирования общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе. В рамках цифровой повестки ЕАЭС планируется развитие скоростного и высокоскоростного транспорта, интеллектуальных транспортных и навигационных систем, беспилотных транспортных средств и создания зон беспилотного движения транспорта. Это позволит ускорить сроки доставки грузов, снизить грузовую массу в пути, повысить уровень обслуживания населения. Результатом будет снижение транспортных издержек, повышение производительности труда и качества жизни граждан. Цифровые технологии будут внедряться на всех этапах перевозки грузов.

Реализация согласованной транспортной политики направлена на развитие интеграции во всех видах транспорта. Со странами "пятерки" согласован перечень основных инфраструктурных проектов Союза в сфере транспорта по сопряжению ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового пути. Разработана также Программа поэтапной либерализации каботажных перевозок на период 2016–2025 гг, которая упрощает схемы доставки грузов в ЕАЭС и позволяет снизить затраты.

Использование цифровых технологий в сфере транспорта и реализация крупных инфраструктурных проектов – залог успешного развития транспортных систем всех государств-членов ЕАЭС. Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе.

Источник - fondsk.ru
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