Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")

16:38 01.05.2023

Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который, по версии украинской пропаганды, был "самым лучшим зенитчиком – рекордсменом" вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.



Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.



По версии украинской пропаганды, Линийчук первым "успешно применил в бою" ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил "наибольшее количество воздушных объектов" среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.



Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.



Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.