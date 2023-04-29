 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.05.2023
22:14  В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов
20:08  Россия тотально разбомбила Павлоград
18:53  Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России
18:14  Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
17:52  Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов
17:17  Парижане из "черного блока" люто разносят Париж
16:38  Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")

16:35  ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?
16:23  Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан
16:20  Умер первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев
14:55  О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:53  Новые председатели в Варзобе и Бадахшане. В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%
12:27  Тамбовские ушатали питерского. ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича
12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
13:50  Мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев выкупился из СИЗО
13:42  Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией, - Игорь Кармазин
13:35  Кто и за что уволил Такера Карлсона, - Дмитрий Бавырин
13:29  Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке
02:28  В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию после замужества
00:46  Как в Узбекистане готовятся к референдуму по Конституции
00:41  "Человек становится сырьем". Как цифровизаторы будут взламывать наше сознание, - Андрей Фурсов
00:08  В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо
00:05  В составе коллективных сил ОДКБ может появиться боевая авиация
Суббота, 29.04.2023
22:37  День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека
22:29  "Налоги не платил никто". Появилась информация о списке подозреваемых "инфоцыган" России
19:21  Непомнящий довел матч за титул чемпиона мира по шахматам до тай-брейка
18:13  К 2030 году Узбекистану будет не хватать 7 млрд кубометров воды
17:24  Индекс Kазахстанской биржи (КASE) за месяц вырос на 8%
14:47  Непомнящий - Дин. 14 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам
12:53  GT: план США разрушить экономику России с помощью Украины потерпел крах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")
16:38 01.05.2023

Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который, по версии украинской пропаганды, был "самым лучшим зенитчиком – рекордсменом" вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.

Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.

По версии украинской пропаганды, Линийчук первым "успешно применил в бою" ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил "наибольшее количество воздушных объектов" среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.

Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682948280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №201
- Сенаторы одобрили соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана
- Казахстан принял участие в работе 4-го СМИД формата "Центральная Азия – Китай"
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения рекомендаций Парламента и Высшей аудиторской палаты
- Аким Алматы встретился с жителями Алатауского района
- Е. Жамаубаев провел совещание о ходе актуализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике
- Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  