Парижане из "черного блока" люто разносят Париж

17:17 01.05.2023

В Париже вспыхнули беспорядки на акциях против пенсионной реформы



Массовая демонстрация против пенсионной реформы во Франции 1 мая сразу привела к беспорядкам в Париже, сообщил телеканал BFM TV.



Полиция применила слезоточивый газ против устроивших беспорядки на акции в Париже. Правоохранители задержали 30 человек.



По информации телеканала, шествие разделилось на две части. Радикалы из "черного блока" с начала манифестации начали атаковать сотрудников полиции, закидывая их петардами и бутылками и круша витрины банков, агентств недвижимости, а также автобусные остановки.



Помимо Парижа, столкновения с полицией произошли в Лионе и Нанте.



Полиция провела тщательные проверки перед началом демонстрации, в частности, для поиска оружия и предметов у участников шествия, которые могли бы быть использованы в качестве оружия против правоохранителей. Парижская демонстрация началась с площади Республики, участники шествия должны пройти до площади Нации. Последний объединенный марш с восемью основными профсоюзами во Франции прошел в 2009 году.