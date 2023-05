Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов

17:52 01.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.04.2023



Стратегический обман в чисто британском стиле



Одиннадцать женщин-предпринимателей Киргизии получили 2,8 млн сомов на развитие образовательных стартапов в рамках совместного проекта запрещенного в России агентства USAID*** и Фонда Ага-хана "Местное преобразование". Выделенные гранты будут направлены на открытие центров раннего развития и детских садов.



На первый взгляд благое дело: детские сады, центры развития для детей до 6 лет… На самом деле все это лишь прикрытие для подрывной деятельности.



USAID – это своего рода сетевая диверсионно-разведывательная группа ЦРУ и Госдепа США. В послужном списке USAID и "арабская весна", и организация хаоса на Балканах, и украинский майдан.



В России деятельность USAID запрещена с 1 октября 2012 года. "Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества…. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества", - говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ А. Лукашевича.



Фонд Ага-хана – организация, созданная главой мировой общины исмаилитов Ага-ханом IV. Исмаилиты (одна из ветвей шиитского ислама) составляют большинство населения Горного Бадахшана, горной провинции Таджикистана. У исмаилитов имеется духовный глава, власть и авторитет которого передаются по наследству – имам Ага-хан (верховный владыка). В настоящее время (с 1957 г.) – Его Высочество Карим Ага-хан IV (титул присвоен королевой Елизаветой II). Это родившийся в 1936 году в Женеве миллиардер, рыцарь-командор ордена Британской империи.



Исмаилизм лежит в основе культуры бадахшанцев. Ага-хан IV проживает в Лондоне, но проводит масштабную благотворительную деятельность в ГБАО через Фонд Ага-хана.



Аналитики российского Института международных политических и экономических стратегий отмечают, что "Ага-хан является давним доверенным клиентом британской разведки МИ-6" и даже в Гарвардский университет смог поступить лишь "по протекции МИ-6". "И если те или иные распорядители Фонда представляют на Памире Ага-хана IV, то сам Ага-хан IV, в свою очередь, представляет в регионе МИ-6".



На мой взгляд, ближе к истине египетский историк профессор Мохаммед Рахман (Mohamed Rahman), который отмечает, что исмаилиты и их духовные лидеры, имамы династии Ага-ханов, были верными союзниками британской короны на протяжении веков. Ага-хан IV в буквальном смысле является агентом британской короны. Британский фонд агентов короны (Crown Agents Foundation) на своем официальном сайте поместил Aga Khan Foundation на почетное первое место в списке своих членов.



Основанный Линдоном Ларушем американский журнал The Executive Intelligence Review (EIR) пишет, что согласно своему уставу Crown Agents является "Эманацией короны", а гуманитарные, логистические и административные субподрядные работы, которые выполняют его сотрудники, – "стратегический обман" в чисто британском стиле.



В серии книг и публикаций EIR утверждает, что Crown Agents Foundation является оперативным центром ведущейся британской короной нарковойны против всего мира. Через сеть своих банков Crown Agents Foundation отмывал деньги Медельинского наркокартеля, как установило Агентство по борьбе с наркотиками США.



В 70-е годы разразился грандиозный скандал из-за всплывших связей Crown Agents с организованной преступностью, в частности с американским гангстером Мейером Лански, и на "зачистку концов" был брошен один из высокопоставленных функционеров британской контрразведки МИ-5 сэр Джон Кекни, впоследствии старший ведущий советник Маргарет Тэтчер. Кекни успешно провел реорганизацию Crown Agents, справился с "сокрытием скандала" и распространил "гуманитарную" активность Crown Agents на торговлю оружием.



Стоит отметить, что гранты USAID и Фонда Ага-хана выиграли киргизские бизнесвумен только из тех областей республики, которые граничат с таджикским Горным Бадахшаном (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области). Кроме того, Фонд Ага-хана финансирует в Киргизии проект "Аракетчил" ("Актив"), в рамках которого киргизская молодежь обучается "востребованным профессиям на рынке труда".



Активизация деятельности Фонда Ага-хана в пограничных с Горным Бадахшаном районах происходит на фоне борьбы властей Таджикистана с британской агентурой. В административном центре ГБАО, городе Хорог, власти Душанбе начали конфискацию литературы и жестко ограничили деятельность исмаилистского центра Ismaili Jamatkhana.



Похоже, что британцы, опасаясь утратить свои позиции в ГБАО, создают "запасной аэродром" в граничащих с ней областях Киргизии. Недавно Фонд Ага-хана прикупил еще 6% акций Кыргызского инвестиционно-кредитного банка в дополнение к уже имеющимся у него 60%.



В 2001 году MI-6 и британская военная разведка Defence Intelligence взяли, как мы писали, под свой контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.



Наличие блокирующего пакета в акционерном капитале ведущей республиканской кредитной организации дает возможность "британским ученым" практически безнаказанно отмывать доходы от наркотрафика из ГБАО, вкладывая их в местную экономику.



Как пишет The Executive Intelligence Review, сэр Джон Кекни использовал возможности Crown Agents Foundation, где ведущую роль играет Фонд Ага-хана, для консолидации их офшорных структур в Bank of Credit and Commerce International (BCCI), который бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс, давая показания в Конгрессе США, назвал "международным банком мошенников и преступников". BCCI активно участвовал в наркотранзите из Золотого полумесяца во время войны в Афганистане 1979-89 годах и обанкротился в начале 90-х.



Властям Киргизии было бы полезно задуматься над тем, что буквально все созданным при участии структур Ага-хана банковские организации стали фигурантами резонансных скандалов и расследований. И вряд ли контролируемый британцами Кыргызский инвестиционно-кредитный банк будет исключением.



Одной из целей спецслужб англосаксов является отрыв Киргизии от сотрудничества с Россией, которое в последнее время набирает обороты. Бишкек в ближайшее время намерены посетить чиновники из Минфина и Минторга США, которые попытаются принудить власти республики к разрыву торговых связей с Россией.



Минфин США ставит республики Центральной Азии перед выбором: "сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа к самым важным рынкам мира". Активизации деятельности американских и британских спецслужб, стоящих за проектами USAID и Фонда Ага-хана, подпитывает социальную базу массовых выступлений, не раз превращавших Киргизию в театр военных действий в формате "тюльпановых революций".