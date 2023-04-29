Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России

18:53 01.05.2023

Al Ittihad

ОАЭ



Политика сдерживания на Ближнем Востоке



На Западе искренне верили, что "русские счастливы только потому, что едят гамбургеры и пьют Pepsi". Но все оказалось куда интереснее, пишет Al Ittihad. США и не заметили, как Россия после развала СССР встала на ноги и быстрыми шагами пошла в многополярный мир.



Американская политика сдерживания в середине 90-х годов не увенчалась успехом, равно как и политика двойного сдерживания в отношении Ирана и Ирака. В начале XXI века Соединенные Штаты оккупировали Ирак, что спровоцировало самый страшный межконфессиональный и национальный конфликт в истории. В последние годы Вашингтон намекал на переоценку своего военного присутствия на Ближнем Востоке, выражал озабоченность грядущей конфронтацией с Китаем и заявлял, что не намерен бесплатно защищать арабские государства. Политика постепенного отказа сменила политику сдерживания, провозглашенную Мартином Индиком в середине 90-х годов. Ее целью, на мой взгляд, было ослабление всех конфликтующих сил в регионе. И как мы видим, эта политика с треском провалилась.



Хотя политика сдерживания, проводившаяся в период холодной войны, ослабила Советский Союз, не она была причиной его развала. Виной всему стали внутренние проблемы. Его крах оставил глубокие раны в сердцах тех, кто соперничал с Соединенными Штатами в "звездных войнах". Они столкнулись с новыми реалиями, заставившие их осознать огромный технологический и экономический разрыв между Советским Союзом и Западом.



Пока на Западе считали, что русские счастливы только потому, что едят гамбургеры, пьют Pepsi и пользуются мобильными телефонами, Россия готовилась восстановить свои позиции на мировой арене. Она вернула Крым, а затем занялась Украиной и всей "восточной стеной", которая повернулась лицом к Западу и позволила НАТО добиться расширения. Сегодня Россия полна решимости разрушить однополярный мир. Фукуяма считал его установление победой капитализма, олицетворяющей конец истории. Его позиция претерпела изменения из-за профессора Хантингтона, проповедовавшего столкновение цивилизаций, и профессора Бернарда Льюиса, основоположника этой теории.



В настоящее время происходит следующее: постепенный отказ от политики сдерживания, усугубление кризисов на Ближнем Востоке, подготовка к конфронтации в Тихом океане, развязывание конфликта за "восточной стеной" с Россией, проведение стратегии постепенного отказа, которая началась с приходом к власти Обамы, изменение географии вооруженных столкновений (от Средиземного моря до Тихого океана) и ослабление традиционных альянсов с арабами. Соединенным Штатам теперь предстоит вернуться к политике сдерживания, особенно после того, как арабы продемонстрировали способность быстро находить альтернативы, добиваться урегулирования конфликтов, наводить мосты дружбы и заключать экономические союзы с различными странами. При этом они сохраняют традиционные отношения с Америкой, не желая быть для нее конкурентом или врагом. Вашингтону так или иначе придется разрешать региональные конфликты таким образом, чтобы это отвечало чаяниям арабских стран, стремящихся к стабильности и безопасности в регионе.



Автор: Рияд Насан Агха (د. رياض نعسان أغا)