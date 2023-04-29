Россия тотально разбомбила Павлоград

20:08 01.05.2023

Военкоры показали последствия удара по Павлограду



Ольга Никитина



Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).



Кадры опубликованы в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".



