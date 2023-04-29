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|Россия тотально разбомбила Павлоград
20:08 01.05.2023
Военкоры показали последствия удара по Павлограду
Ольга Никитина
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Кадры опубликованы в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".
Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе.
Ранее власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.