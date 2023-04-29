В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов

22:14 01.05.2023

В Шымкенте пропал известный адвокат



Волонтеры сообщили о пропаже известного в городе юриста Бахыта Усетова.



В чем был одет мужчина не сообщается. Известно, что Усетов проживает один. Последний раз на связь с родными выходил 24 апреля. На звонки не отвечает, телефон отключен, передает Caravan.kz со ссылкой на Astana TV.



Тревогу забила дочь адвоката:



- Пропал мой папа, в последний раз связывались неделю назад. Работает адвокатом, Усетов Бахыт Сеилханович 30.11.1970 г.р. Коллеги тоже ищут его. Не выходит на связь, телефон полностью отключен, - сообщила она.



Родные написали заявление в полицию.