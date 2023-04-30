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Идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке, - Раймонд Ибрагим
00:09 02.05.2023

American Thinker
США

Христиане: безымянные жертвы, о которых даже говорить запрещается
АТ: идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке

Идет всемирная война против христиан, считает автор статьи в AT. Врагов у них хватает. Как показывают недавние события в Нэшвилле, когда трансгендер убил в христианской школе трех детей и трех учителей, эти люди пригрелись и в Америке.

Раймонд Ибрагим (Raymond Ibrahim)

Несмотря на засилье политики идентичности, когда во главу угла постоянно возводится небелый цвет кожи и незападная религиозная принадлежность жертвы, самой унижаемой группе в мире - христианам - в религиозном самосознании почему-то отказывают, хотя они терпят гонения и гибнут буквально каждый день.

Рассмотрим, как истеблишмент отреагировал на перестрелку 27 марта 2023 года в Нэшвилле, когда женщина, выдававшая себя за мужчину (таких еще принято называть "трансгендерами"), открыла огонь в своей бывшей христианской школе и убила трех девятилетних детей и трех учителей.

Хотя она после себя оставила манифест, где подробно изложила свои мотивы, американские власти - ФБР, АТФ, национальная полиция и генеральный прокурор Меррик Гарланд - отчего-то заключили, что мотив убийцы "неизвестен". Более того, под давлением ЛГБТ-лобби, они даже отказались обнародовать сам манифест.

Разумеется, тем, кому еще не изменил здравый смысл, мотив ясен как божий день - и никакого манифеста не требуется. Как сказал ныне "отмененный" Такер Карлсон:

"Эти людей убили за то, что они христиане. Только и всего. Трансгендеры ненавидят христиан не потому, что они представляют собой физическую угрозу - убитые третьеклассники как раз никакой физической угрозы не представляли - а потому, что христиане отказываются быть заодно с лжецами и провозглашать трансгендеров этакими богами, которым под силу менять саму природу. Христианам так говорить нельзя, у них есть свой Бог. И за этот отказ, за это нежелание поклоняться лжекумиру, в данном случае трансгендеризму, они и были убиты".

Столь очевидную связь выпустил из вида сам главнокомандующий Джо Байден. На вопрос, считает ли он, что жертвы стрельбы в Нэшвилле пострадали за христианские убеждения, Байден ответил, что "понятия не имеет". И этот же человек голословно назвал убийцу мусульман в Аризоне белым шовинистом! (Позже выяснилось, что тот сам был мусульманином).

Для тех, кто знает, как истеблишмент спускает на тормозах - или лучше сказать, покрывает - мусульманские гонения на христиан, "освещение" убийств в Нэшвилле крайне знакомо.

С одной стороны, истеблишмент всячески умаляет идентичность как убийцы ("трансгендера"), так и ее жертв (христиан). Так бывает всякий раз, когда мусульмане убивают христиан. За последние два десятилетия я прочитал бессчетное множество новостей о терактах с десятками жертв. И только где-нибудь в самом конце или вовсе между строк сообщается, что убитые были христианами, а их палачи - мусульманами.

В тех редких случаях, когда теракт против на христиан насколько масштабен, что без реакции истеблишмента не обойтись никак, его личность снова затушевывается. Когда мусульмане взорвали три церкви на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье 2019 года, убив при этом около 300 прихожан, лидеры демократов, включая самого Барака Обаму и Хилари Клинтон, даже не удосужились назвать жертв христианами. Они лишь осудили "теракт" против неких "поклонников Пасхи".

Как и в Нэшвилле, когда гибнут христиане, мотивы преступника всякий раз "неизвестны".

В Конго, например, Альянс демократических сил (АДС), который, вопреки своему названию - или, наоборот, в строгом с ним соответствии - тесно связан с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ), уже долгие годы терроризирует страну с христианским большинством, пытаясь установить в ней халифат. Хотя АДС уничтожил бесчисленное множество христиан во имя джихада, агентство Рейтер в недавнем репортаже об одном из наиболее смертоносных нападений сообщило, что мотивы "неизвестны".

Другой прием, к которой прибегает элита всякий раз, когда ей приходится признать, что убитые были христианами, - это переставить все с ног на голову и представить жертв - угнетателями, а убийц - жертвами.

Как сказал Такер в той же передаче: "Трансгендеры и их союзники провели сегодняшний день в неумолчных нападках на христиан, хотя буквально накануне именно трансгендер убил христианских детей".

Некоторые представители СМИ даже намекали на то, что христиане "сами виноваты". В частности, утверждалось, будто жизнь убийцы была осложнена антитрансгендерным законодательством, за которым стоят христиане, - таким образом, выходит, что "ненависть к трансгендерам чревата последствиями". Точно так же сразу после новостей об убийствах в Нэшвилле от рук трансгендера ведущий ABC News Терри Моран подчеркнул, что "ранее в этом месяце Теннесси принял закон, запрещающий смену пола несовершеннолетним", - опять же намекая на некую причинно-следственную связь. По этой "логике" выходит, что раз христиане Теннесси запретили калечить детей на сексуальной почве, то трансгендер вправе им за это отомстить.

Целый ряд СМИ подали эту новость с очковтирательскими заголовками. Читаем у того же Рейтера (что неудивительно): "Бывший ученик христианской школы в Нэшвилле застрелил трех детей и трех учителей". Всякий, кто ограничится лишь заголовком (то есть большинство), заключит, что это христианин расстреливал нехристиан.

Столь заведомо ложные (если не хуже) заголовки - обычное дело, когда мусульмане устраивают гонения на христиан. Вот как "Нью-Йорк таймс" написала об исламском теракте в египетской церкви в 2011 году, унесшем жизни 21 прихожанина: "Стычки после нападения усугубились на фоне гнева египтян" - словно суть новости не в бойне несчастных и измученных христиан (которых к тому же записали в просто "египтян"), а в их якобы "нападках" на своих мучителей.

Точно так же Национальное общественное радио NPR однажды опубликовало репортаж с большой фотографией якобы "толпы христианских фанатиков", размахивающих распятием, хотя поводом для демонстрации стала христианская солидарность и непрекращающиеся гонения на коптов в Египте.

Или вспомним сюжет Би-би-си 2012 года о нападении на церковь в Нигерии, в результате которого погибли трое христиан, включая младенца. В нем объективно излагаются голые факты, после чего звучит действительно "важное": "Взрыв повлек за собой бунт среди христианской молодежи, и сообщалось о расправе над минимум двумя мусульманами. По словам полиции, бунтовщики остановили двоих мужчин на импровизированном блок-посту и стащили их с велосипедов. Также был сожжен ряд мусульманских лавок".

Сюжет благополучно продолжается пассажами о "злых-презлых" христианах до тех пор, пока жертвы не начинают путаться с мучителями. На этом фоне забывается, чтó вообще их так "разозлило": непрекращающиеся теракты против их храмов, резня и угон в рабство женщин и детей.

Между прочим, после того нападения на церковь в 2012 году мусульмане подорвали и сожгли буквально тысячи других храмов. В Нигерии вообще происходит геноцид, и каждые два часа гибнет один христианин. А элиты при этом указывают "мотивы" все более немыслимые - недавно, например, перемену климата.

Идет всемирная война против христиан. Как показывают недавние события в Нэшвилле, эти люди пригрелись и в Америке. Врагов у христиан хватает: будь то мусульмане, трансгендеры, истеблишмент или СМИ, имя им - легион.

Источник - ИноСМИ
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