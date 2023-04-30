Начато строительство нефтепровода для первого НПЗ в Монголии

00:14 02.05.2023

CentralAsia (MNG) - Начато строительство нефтепровода протяженностью 530 км, по которому сырая нефть транспортируется с нефтяных месторождений бассейна Тамсаг в сомоне Матад аймака Дорнод на первый строящийся в Монголии нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь.



Правительство Монголии реализует проект по созданию массового нефтеперерабатывающего завода в рамках льготного кредита, предоставленного правительством Индии для обеспечения энергетической независимости страны и расширения диверсификации отрасли. После утверждения детального ТЭО и тендера "Engineers India Limited" в качестве Консультанта по управлению проектом в 2019 году были начаты проектные и инженерные работы, и теперь, с этого года, на полную мощность выходит механический монтаж основных технологических объектов.



Правительство приняло решение о транспортировке сырья нефтеперерабатывающего завода по трубопроводу в 2020 году. Поскольку китайское государственное общество с ограниченной ответственностью "Norinco International Cooperation" выиграло тендер по выбору подрядчика для финансирования и строительства нефтепровода, Соглашение о сотрудничестве было подписано в апреле 2022 года.