Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана

00:16 02.05.2023

Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана



Узбекистан, наконец, добился своего: эта страна смогла настолько нарастить переработку пшеницы, что вошла в тройку крупнейших экспортеров муки в мире.



Об этом "Caravan.kz" рассказал Евгений Ган, председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана. При этом Ташкент не может обеспечить себя своим хлебом и остается крупнейшим импортером пшеницы из Казахстана.



По итогам 2022 года Узбекистан смог экспортировать 949 тысяч тонн муки. Это замечательный продукт. В основном первого и высшего сорта. Основной покупатель узбекской муки – Афганистан. Это очень удобно. Во-первых, соседи: доставка недорогая. Во-вторых, через Узбекистан проходит единственная ветка железной дороги. Плюс ее обслуживают Железные дороги Узбекистана, где работают хорошие специалисты.



Благодаря всему этому Узбекистан в прошлом году выиграл тендер ООН на поставку гуманитарной муки в Афганистан.



Загвоздка в том, что вся эта мука была произведена из казахстанской пшеницы. И стараниями Ташкента афганский рынок стал единственным емким рынком для казахстанской муки. Поставки в Афганистан составляют более 70% всего объема экспорта муки. То есть нашу страну выдавливают из нашего традиционного рынка с помощью нашего же продукта.



Как это произошло?



Первое место по поставкам муки традиционно занимает Турция. Второе – Казахстан. В 2022 году наши предприятия смогли произвести 3,3 млн тонн муки и отправить на экспорт почти 2 млн тонн. Основания для гордости у нашей страны есть: мы производим 12-16 млн тонн пшеницы в год. Все мельницы страны могут переработать 10 млн тонн зерна. Но не перерабатывают, так как налоговая и тарифная политика в Казахстане построены так, что экспортерам неважно, что толкать за рубеж: сырье или готовый продукт. Этим уже десятилетие пользуются наши соседи. Более того, Ташкент на этом строит свою национальную политику по росту перерабатывающей промышленности. И она приносит свои результаты.



Если в 2008 году Узбекистан только закупал муку, то в следующие года постепенно начала наращивать экспорт: 71 тысяча тонн в 2009 году, 205 тысяч тонн в 2017 году, 420 в 2019 году и, наконец, 949 тысяч тонн в 2022 году. Мощности переработки зерна в Узбекистане растут на 2,5 – 3 млн тонн в год. У нас вы стране наоборот, они падают: в 2010 году в РК работало 483 мукомольных комплексов, теперь осталось 260. Падение почти в два раза!



Это странно, считает Евгений Альбертович, так как мукомолы закупают ежегодно более трети всего производимого объема - до 5,5 млн тонн зерна пшеницы по рыночным ценам в течение всего года. Они самый постоянный и самый крупный покупатель, гарантирующий сбыт зерна, выращенного на посевной площади порядка 4,5 млн га.



Пример Узбекистана показывает, что активная позиция правительства и четко поставленные цели позволяют наращивать не только свои ресурсы, но и эксплуатировать чужие.



В этом году была принята Программа мер для развития и поддержки производства и переработки сельхозпродукции на 2023 год. Она предусматривает разработку проекта закона "О продовольственной безопасности" и создание единой платформы "Цифровое сельское хозяйство". Экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в течение года планируется увеличить до 1,6 млрд долларов. При этом долю переработанной продукции в общем объеме экспорта рассчитывают нарастить с 30% до 37%. На развитие аграрной и продовольственной сфер, а также поддержку предпринимательства будет направлено более миллиарда долларов.



Автор: Адил Урманов