 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.05.2023
00:25  Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:19  Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП
00:16  Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана
00:14  Начато строительство нефтепровода для первого НПЗ в Монголии
00:09  Идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке, - Раймонд Ибрагим
00:06  АЭС "Аккую": с помощью России Турция осваивает "мирный атом", - А.Арешев
00:02  Нейросеть бросает вызов. Искусственный разум выходит из-под контроля, - Иван Полетаев

Понедельник, 01.05.2023
22:14  В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов
20:08  Россия тотально разбомбила Павлоград
18:53  Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России
18:14  Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
17:52  Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов
17:17  Парижане из "черного блока" люто разносят Париж
16:38  Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")
16:35  ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?
16:23  Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан
16:20  Умер первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев
14:55  О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:53  Новые председатели в Варзобе и Бадахшане. В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%
12:27  Тамбовские ушатали питерского. ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича
12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
13:50  Мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев выкупился из СИЗО
13:42  Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией, - Игорь Кармазин
13:35  Кто и за что уволил Такера Карлсона, - Дмитрий Бавырин
13:29  Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий играет с Дин Лижэнем на тай-брейке
02:28  В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию после замужества
00:46  Как в Узбекистане готовятся к референдуму по Конституции
00:41  "Человек становится сырьем". Как цифровизаторы будут взламывать наше сознание, - Андрей Фурсов
00:08  В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо
00:05  В составе коллективных сил ОДКБ может появиться боевая авиация
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана
00:16 02.05.2023

Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана

Узбекистан, наконец, добился своего: эта страна смогла настолько нарастить переработку пшеницы, что вошла в тройку крупнейших экспортеров муки в мире.

Об этом "Caravan.kz" рассказал Евгений Ган, председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана. При этом Ташкент не может обеспечить себя своим хлебом и остается крупнейшим импортером пшеницы из Казахстана.

По итогам 2022 года Узбекистан смог экспортировать 949 тысяч тонн муки. Это замечательный продукт. В основном первого и высшего сорта. Основной покупатель узбекской муки – Афганистан. Это очень удобно. Во-первых, соседи: доставка недорогая. Во-вторых, через Узбекистан проходит единственная ветка железной дороги. Плюс ее обслуживают Железные дороги Узбекистана, где работают хорошие специалисты.

Благодаря всему этому Узбекистан в прошлом году выиграл тендер ООН на поставку гуманитарной муки в Афганистан.

Загвоздка в том, что вся эта мука была произведена из казахстанской пшеницы. И стараниями Ташкента афганский рынок стал единственным емким рынком для казахстанской муки. Поставки в Афганистан составляют более 70% всего объема экспорта муки. То есть нашу страну выдавливают из нашего традиционного рынка с помощью нашего же продукта.

Как это произошло?

Первое место по поставкам муки традиционно занимает Турция. Второе – Казахстан. В 2022 году наши предприятия смогли произвести 3,3 млн тонн муки и отправить на экспорт почти 2 млн тонн. Основания для гордости у нашей страны есть: мы производим 12-16 млн тонн пшеницы в год. Все мельницы страны могут переработать 10 млн тонн зерна. Но не перерабатывают, так как налоговая и тарифная политика в Казахстане построены так, что экспортерам неважно, что толкать за рубеж: сырье или готовый продукт. Этим уже десятилетие пользуются наши соседи. Более того, Ташкент на этом строит свою национальную политику по росту перерабатывающей промышленности. И она приносит свои результаты.

Если в 2008 году Узбекистан только закупал муку, то в следующие года постепенно начала наращивать экспорт: 71 тысяча тонн в 2009 году, 205 тысяч тонн в 2017 году, 420 в 2019 году и, наконец, 949 тысяч тонн в 2022 году. Мощности переработки зерна в Узбекистане растут на 2,5 – 3 млн тонн в год. У нас вы стране наоборот, они падают: в 2010 году в РК работало 483 мукомольных комплексов, теперь осталось 260. Падение почти в два раза!

Это странно, считает Евгений Альбертович, так как мукомолы закупают ежегодно более трети всего производимого объема - до 5,5 млн тонн зерна пшеницы по рыночным ценам в течение всего года. Они самый постоянный и самый крупный покупатель, гарантирующий сбыт зерна, выращенного на посевной площади порядка 4,5 млн га.

Пример Узбекистана показывает, что активная позиция правительства и четко поставленные цели позволяют наращивать не только свои ресурсы, но и эксплуатировать чужие.

В этом году была принята Программа мер для развития и поддержки производства и переработки сельхозпродукции на 2023 год. Она предусматривает разработку проекта закона "О продовольственной безопасности" и создание единой платформы "Цифровое сельское хозяйство". Экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в течение года планируется увеличить до 1,6 млрд долларов. При этом долю переработанной продукции в общем объеме экспорта рассчитывают нарастить с 30% до 37%. На развитие аграрной и продовольственной сфер, а также поддержку предпринимательства будет направлено более миллиарда долларов.

Автор: Адил Урманов

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682975760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №201
- Сенаторы одобрили соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
- Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана
- Казахстан принял участие в работе 4-го СМИД формата "Центральная Азия – Китай"
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения рекомендаций Парламента и Высшей аудиторской палаты
- Аким Алматы встретился с жителями Алатауского района
- Е. Жамаубаев провел совещание о ходе актуализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике
- Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  