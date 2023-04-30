Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП

00:19 02.05.2023

Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае

Каким видят будущий мир генералы ШОС



Константин Ольшанский



Министры обороны России и Китая провели внеплановую встречу в Нью-Дели на полях саммита ШОС. Ранее китайский министр Ли Шанфу встретился с коллегами из Казахстана и Индии.



Обсуждают безопасность в Большой Евразии. Причем проходят встреча на фоне спасательной операции, которую проводит китайский ВМФ в Судане.



Полторы тысячи китайцев вернули домой из пылающего Хартума



Хитом китайского проекта в прошлом году стал фильм "Возвращение домой". Он рассказывает о том, как китайские спецназовцы эвакуируют дипломатов из африканской страны, охваченной гражданской войной.



Такая спецоперация - не вымысел. В 2011 году из Ливии вывезли более 120 китайских дипломатов. И вот сейчас история повторяется: почти 700 граждан Китая были спасены из суданского Хартума.



В Судане - новый виток гражданской войны. Сражаются двое лидеров военного переворота: одного поддерживает армия, второго - спецназ. Счет убитым уже идет на сотни. Причем точной информации о происходящем нет: крупнейшие в Судане провайдеры по требованию военных ограничили доступ в интернет.



Сразу несколько стран пытались эвакуировать своих граждан. И не всегда удачно, например, суданские военные обстреляли на авиабазе Вади Сейдна турецкий эвакуационный самолет.



Китайцы же разыграли все, как по нотам. К началу столкновений в Судане было почти полторы тысячи китайцев. Большинство из которых уже благополучно вывезены из страны. Военные корабли доставили китайцев в порт Джидды на западе Саудовской Аравии. На пирсе их встречало гигантское красное знамя с надписью "Приветствуем соотечественников!"



В спецоперации были задействованы ракетный эсминец ВМС Китая "Наньнин" и корабль снабжения "Вэйшаньху".



Среди эвакуированных - не только дипломаты, но также сотрудники китайских компаний, студенты из Китая. Такие, как, например, 15-летняя Сюй Иман, которая учится на первом курсе в одном из колледжей в Хартуме. Отец девушки - суданец, а мать - китаянка.



Курировал спецоперацию временный поверенный в делах китайского посольства в Саудовской Аравии Инь Лицзюнь. В интервью китайским и саудовским изданиям он подчеркнул, что компартия Китая превыше всего ставит безопасность своих граждан - вне зависимости от того, в каком уголке планеты они находятся.



Китайцы закупили почти на 40% больше передовых российских вооружений



Суданская война - не единственный повод, который китайский министр Ли Шанфу обсуждал с коллегами. С индийским коллегой Раджнатхом Сингхом министр говорил о стабильности на индийско-китайской границе. Она приближается к 3,5 тыс. километров, причем в Гималаях граница не демаркирована. И в в 2020 году в высокогорной области Ладакх начались было боестолкновения между китайскими и индийскими пограничниками. Однако благодаря дипломатам конфликт удалось быстро погасить.



- Ситуация на китайско-индийской границе сейчас спокойная и стабильная, - заявил Ли Шанфу. А вот с казахским министром обороны Руслан Жаксылыковым он обсуждал проведение следующего оборонного саммита ШОС - он пройдет именно в Казахстане.



Саммит глав государств ШОС проходил в сентябре в Самарканде, и на нем китайский лидер Си Цзиньпин говорил о евразийской безопасности.



Позиция Китая неизменна: именно США и НАТО дестабилизируют целые регионы, будь то Афганистан, Ливия, Сирия или Тайвань. Американцы искусственно продлевают украинский конфликт, ведь их следующая цель - удар по Китаю под "тайваньским предлогом".



Неслучайно Китай и Россия сближаются, чтобы сообща противостоять американскому гегемонизму. Ли Шанфу неделю назад уже побывал в России с четырехдневным визитом, его принял президент Владимир Путин. Теперь генерал Ли пригласил Сергея Шойгу также посетить Китай с ответным визитом.



Китай и Россия намерены сотрудничать по многим направлениям, в том числе в Арктике. Китай заинтересован в увеличении российского оружейного экспорта. Сейчас Китай получает 23% российского оборонного экспорта, причем с 2018 года объем экспорта вырос на 39%. Больше всего китайцы заинтересованы в российских вертолетах, авиационных и ракетных двигателях - это те технологии, в которых Китай значительнее всего отстает от России.



А уж генерал Ли Шанфу знает толк в оборонном экспорте. Ранее он возглавлял отдела разработки оборудования Центрального военного совета и курировал экспортные поставки. В 2018 году даже пострадал за это: США абсолютно безмотивно и бездоказательно ввели персональные санкции против Ли Шанфу. Обвинили его в продаже Китаю истребителей Су-35 и оборудования для ракетных систем С-400, что якобы нарушает санкции США против России.



Санкции против Ли Шанфу включали запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой США, блокаду всей его собственности в США и запрет на выдачу виз.



Так что для Ли Шанфу въезд в США полностью закрыт. Никакой необходимости в оборонных контактах Китая и США сейчас нет: Вашингтон снизил уровень связей до исторического минимума. И это также одна из причин, по которой Пекин сближается с Москвой - "вашингтонский обком" сам толкнул своих противников в объятия друг друга.