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Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:25 02.05.2023

ЭДУАРД ФИШМАН

Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев

В последнее время Узбекистану очень "везет" на посещение не только западных гостей определенного сорта (Энтони Блинкен, О'Салливан, разные Розенберги из Министерства финансов США), но и маргиналов из России. Недавно после теракта, унесшего жизнь известного военкора, сюда собиралась прилететь российская террористка, поклонница Навального, но ее, к счастью, задержали.

А 27 апреля, имея на руках авиабилеты "Москва – Ташкент", пыталась рвануть из России на арендованном "Майбахе" с личным водителем популярный в известных кругах блогер и создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, не уплатившая в России налогов на 918 млн. рублей.

К слову, эта "сказочница" не просто сбегала в Узбекистан. Она собиралась провести – в основном для местных женщин – серию своих "поучительных" марафонов о том, как элегантно облапошить людей и жить красиво. Правда, против "инфоцыганки" возбудили уголовное дело и фею повязали на родной территории.

В данном случае Узбекистану, можно сказать, подфартило: в республику не приехали те, о ком мы упомянули. Однако это так только на первый взгляд: не так давно, ввиду событий на Украине, в Узбекистан переместилось большое количество бездельных российских репатриантов со своими дамами сердца.

"Испуганные патриоты" уже отметились рядом позорных высказываний и в адрес своей родины, и в адрес дружески принявшей их страны. Впечатлило, например, интервью одной гламурной дамочки, которая скрылась из России со своим не шибко мужественным джигитом, укрывшимся в Ташкенте от мобилизации.

26 апреля в, казалось бы, приличном узбекском интернет-издании upl.uz вышла статья с хамоватым заголовком: ""Думала, что еду в Африку", – россиянка рассказала о жизни в Узбекистане".

Дамочка признается, что сначала хотела податься в Казахстан, но друзья отговорили: там, мол, отвратительно относятся к русским.

В итоге сладкая парочка выбрала проживание в Ташкенте, где снимает халупу с тараканами, расходуя при этом на продукты и коммунальные услуги почему-то не меньше, чем в России.

Эти двое, не стесняясь, признают, что, посмотрев на трудовых мигрантов на родине, думали, что в Узбекистане можно, условно говоря, и на гроши хорошо прожить, ни в чем себе не отказывая. Оказалось, не так. Цены здесь невероятно высокие.

В конце концов горе-релоканты не потянули даже "обязательную программу", задолжав всем друзьям и не понимая, сколько они еще так протянут.

А больше всего, конечно, впечатляет пассаж о том, что перед приездом в Узбекистан эта барышня, широтой кругозора не блещущая, полагала, что едет в Африку, где будет востребованным ВИП-специалистом и заживет безбедно.

Однако ее креативные идеи в рекламе местным клиентам "не зашли" (культура и обычаи мест, куда она приехала, ей неведомы). И с работой никак. А "вместе с деньгами кончается и вера в лучшее с надеждой на будущее". Зато, как только политическая ситуация улучшится, "идейные борцы за мир" вернутся в Россию.

А пока эти безденежные беглецы, как и другие россияне, рванувшие в Центральную Азию, будут проникать в информационное поле "жемчужины среднеазиатской культуры", раскручивать спираль волнений и какой-нибудь "цветной революции", заодно прислуживая Западу.

В информационном поле уже испробованы все мыслимые / немыслимые темы: и "адское" положение "забитых" женщин, и "насилие над радужными", и высыхание Аральского моря, и ворох псевдополитических проблем…

А сейчас беглецы из России, ничем не брезгуя, взялись спекулировать на теме землетрясений. Который месяц узбеков чуть ли не ежедневно "кошмарят", распространяя во множестве Telegram-каналов (Узбекистан занимает второе место в мире по их количеству – более 123 тысяч) дезу о том, что вот-вот начнется сейсмический апокалипсис.

Стало даже вызвать панику большое количество высосанных из пальца сообщений, сопровождаемых фотографиями, о мощных подземных толчках и кошмарных афтершоках.

Блогеры-хулиганы настолько распоясались ради хайпа, привлечения подписчиков и расшатывания ситуации в стране, что пресс-служба МЧС Узбекистана была вынуждена опубликовать официальное обращение к гражданам.

Компетентные органы убедительно просят граждан не поддаваться на провокации и не верить распространяемым в социальных сетях ложным сообщениям о возможных землетрясениях, которые якобы могут произойти в ближайшие дни. Сегодня ни одна из стран мира не обладает специальным оборудованием, способным определить дату, тем более приблизительное время возникновения возможных подземных толчков.

Ох, не зря, видать, в конце марта в Ташкенте прошел первый в истории международный Tashkent Digital Marketing Forum 2023 с участием ведущих представителей иностранных "промывателей мозгов", которые втолковывали, как "правильно" вбрасывать чернуху (порнуху тоже), делая на этом easy money и миллион лайков!

А властям надо реагировать более оперативно. И переводить всех этих блогеров из виртуальной жизни в реальную: нельзя же быть "прозападными подстилками" за пару сумов и тарелку шурпы с самсой!

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682976300


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