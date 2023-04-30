Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин

11:44 02.05.2023 Армия Тайваня создавалась для одной кампании

Версия для печатиОбсудить на форумеВместе с политическом весом Тайбэя тают его военные шансы



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Вертолет "Чинук" со значком Гоминьдана на учениях сил быстрого реагирования. Фото со страницы Министерства обороны Тайваня в Twitter

В мире нет политических аналогов нынешнего Тайваня. Этот небольшой остров (вдвое меньше Сахалина, в полтора раза больше Сицилии) с 1895 года де-факто не является частью Китая, а с 1949 года де-факто является независимым государством. Но в таковом качестве его не признает никто – включая, как это ни парадоксально, самого себя.



Очень долго весь западный мир признавал именно Тайвань "правильным Китаем" (и сам Тайвань считает себя таковым, официально называясь Китайской республикой). Но в начале 1970-х Вашингтону в интересах борьбы против Москвы нужно было подружиться с Пекином (причем в Тайбэе, столице Тайваня, об изменении политической позиции Вашингтона узнали из газет).



Это запустило процесс "отпризнания" Тайваня. Сегодня "правильным Китаем" его считают менее 20 государств, самыми солидными из которых являются Парагвай и Ватикан. Причем это число неуклонно сокращается, окончательно превращая Тайвань в непризнанное государство.



АМЕРИКАНСКИЙ ФУНДАМЕНТ



Впрочем, формально Соединенные Штаты сохраняют свои обязательства по военной защите Тайваня в случае вторжения НОАК на остров с целью "восстановления территориальной целостности Китая" ("Битва титанов", "НВО", 19.06.20).



На протяжении всего периода фактической независимости Китайской республики ВС Тайваня строились почти исключительно за счет импорта боевой техники из США. При этом до сего дня тайваньские ВС остаются "армией одной войны": они предназначены только и исключительно для того, чтобы отразить вторжение с материка. Никакие другие варианты войны для Тайваня просто немыслимы.



До начала 1970-х монополия США в плане поставок оружия на Тайвань была, по сути, безраздельной, а Тайбэй был одним из главных клиентов Вашингтона. Стычки между китайскими и тайваньскими войсками в районе Тайваньского пролива шли почти постоянно, существовала реальная возможность начала полномасштабной войны.



Наибольшее внимание Вашингтон, конечно, уделял укреплению ВВС Тайваня. Сначала они получали поршневые машины времен Второй мировой, затем начались поставки и реактивных истребителей. Это были до 200 F-84 "Тандерджет", свыше 350 F-86 "Сейбр", более 120 F-104 "Старфайтер", более 80 F-100 "Супер Сейбр" и, наконец, до 120 F-5А/В. На вооружении эти самолеты имели ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 "Сайдвиндер".



Для разведки над материковым Китаем (в том числе и в интересах самих США) ВВС Тайваня получили до 40 разведывательных и до 70 патрульных и противолодочных самолетов.



Также на Тайване была создана достаточно мощная по тем временам наземная противовоздушная оборона: не менее 12 батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Найк Аякс" и "Найк Геркулес" и четыре батареи ЗРК "Хок".



Значительное внимание американцы также уделили созданию тайваньского флота, который, впрочем, получил лишь корабли времен Второй мировой. Это были 16 эсминцев, 13 фрегатов, 17 сторожевых катеров, 18 тральщиков, 45 десантных кораблей и катеров различных типов.



Большое количество американской техники получили и сухопутные войска Тайваня. Это была 1000 легких танков М24 и М41, а также не менее 300 основных танков М48, до 650 БТР, до 2000 артиллерийских систем.



При этом факт "отпризнания" Вашингтоном Тайбэя в начале 1970-х практически не повлиял на поставки американского оружия Тайваню. ВВС островного государства получили еще 40 F-100 и F-104, а также до 250 F-5E/F (для вооружения этих самолетов были куплены израильские ракеты "Шафрир"), 34 противолодочных самолета S-2Е и более 200 легких самолетов и вертолетов. На самом Тайване при помощи США началось производство учебных самолетов Т-СН-1.



Были приобретены еще четыре батареи ЗРК "Хок", а четыре ранее полученные были модернизированы по варианту "Усовершенствованный Хок".



В ВМС Тайваня поступили две подводные лодки типа "Гуппи" и 12 эсминцев (10 типа "Гиринг", 2 типа "Саммнер") – все это были корабли времен Второй мировой, прошедшие модернизацию. Тайваньская армия получила еще 100 танков М48 (а 100 ранее поставленных М41 были модернизированы по варианту Туре 64), более 700 амфибийных бронетранспортеров LVTP-5, 100 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) М109А1 и почти 300 зенитных самоходных установок (ЗСУ) М42 "Дастер".



СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ РАСШИРЯЕТСЯ



В 1980-е годы ВВС Тайваня получили еще около 70 истребителей-бомбардировщиков "Старфайтер" и 60 легких истребителей F-5E/F, 12 средних транспортных самолетов С-130Н "Геркулес", армейская авиация – 3 транспортных вертолета СН-47 "Чинук" и 14 многоцелевых UH-60 "Блэк Хок". На самом Тайване с американской помощью было произведено 60 учебно-боевых самолетов АТ-3.



Наземная ПВО получила еще пять батарей "Усовершенствованных Хоков". В ВМС поступили еще четыре "Гиринга", а также два ракетных корвета типа "Лун Чан", один из которых был построен на самом Тайване (часть вооружения этих корветов была закуплена в Италии и Израиле).



Сухопутные войска Тайваня получили из США 450 танков М48Н, до полутора сотен М113 и более 200 различных машин на его базе, 30 колесных БТР "Коммандо" V-150, еще 25 САУ М109 и 60 203-мм М110, до полусотни противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Тоу", 92 ЗРК "Чапарэл". Кроме того, на самом Тайване было произведено не менее 250 БТР СМ-21 – в том числе до 30 в варианте самоходного ПТРК СМ-25 с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Тоу" на базе М113.



При этом именно в 1980-е годы США перестали быть фактическим монополистом на оружейном рынке Тайваня.



Тайбэй приобрел в эти годы 40 истребителей F-104 "Старфайтер" у Дании и Японии, полсотни зенитных орудий у Швейцарии, до 20 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) RBS-70 у Швеции, восемь сторожевых катеров у Сингапура, две вполне современные на тот момент подлодки типа "Звордфис" у Голландии. Торпеды для этих ПЛ, а также четыре тральщика были куплены в ФРГ.



Из Израиля поступило не менее 50 сторожевых катеров типа "Двора" (на Тайване использовались как ракетные), а также противокорбельные ракеты (ПКР) "Габриэль", которые положили начало созданию семейства уже собственно тайваньских ПКР "Сюн Фэн".



В 1990-е годы крупным поставщиком оружия на Тайвань ненадолго стала Франция, продавшая Тайбэю шесть новейших фрегатов типа "Лафайет" и 60 также новейших истребителей-бомбардировщиков "Мираж-2000" с ракетами "воздух-воздух" "Мажик-2". Однако именно эти корабли и самолеты стали последним на данный момент неамериканским оружием, закупленным Тайванем.



Соединенные Штаты в 1990-е годы перевели ВВС Тайваня на качественно новый уровень, продав ему сразу 150 истребителей-бомбардировщиков F-16. Впрочем, из-за небольших размеров острова значительная часть этих самолетов базируется в США.



Также были поставлены еще до 10 "Геркулесов", четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-2С "Хокай", 40 учебных самолетов Т-38. Армейскую авиацию пополнили 42 боевых вертолета АН-1W "Супер Кобра" с ПТУР "Хеллфайр", до 70 многоцелевых вертолетов ОН-58 и еще четыре UH-60. Аналогичные вертолеты в варианте SH-60 (более 20) поступили в морскую авиацию.



Наземная ПВО получила три батареи новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) "Пэтриот".



В ВМС поступили по восемь фрегатов типов "Нокс" и "Оливер Перри" (последние были построены на самом Тайване по американской лицензии), оснащенные ПКР "Гарпун", а также четыре тральщика, десантный транспорт-док (ДТД) типа "Анкоридж", два танкодесантных корабля (ТДК) типа "Ньюпорт".



Сухопутные войска получили 460 танков М60А3, еще 100 САУ М109, более 100 ПТРК "Тоу", 74 ЗРК "Авенджер" (переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Стингер" на шасси автомобиля "Хаммер").



На самом Тайване в 1990-е было произведено более 130 истребителей-бомбардировщиков 4-го поколения F-СК-1 "Чжун Го", заимствовавших многие элементы конструкции американских F-16 и F/А-18.



НОВЫЕ ВРЕМЕНА



К началу ХХI века сухопутные войска Тайваня были оснащены в основном устаревшей техникой (особенно это касалось танкового парка). То же самое, впрочем, можно было сказать про Сухопутные войска НОАК, но те в несколько раз превосходили тайваньские количественно. Однако принципиального значения это не имело, учитывая наличие между Китаем и Тайванем широкого морского пролива.



При этом ВВС НОАК и ВМС НОАК тоже превосходили тайваньские ВВС и ВМС количественно, но отнюдь не так существенно. Качественное же превосходство было на стороне Тайваня.



Это гарантировало успешное отражение Тайванем китайской агрессии даже без прямой помощи со стороны ВС США. Ракетные войска НОАК (в тот период они назывались "Второй артиллерией") могли создать Тайваню проблемы, но победы НОАК и они бы не обеспечили.



В ХХI веке Соединенные Штаты вновь стали полным монополистом в поставках боевой техники Тайваню. Однако характер поставок свидетельствовал о том, что Вашингтон все меньше хочет ссориться с Пекином. Поэтому поставлялось все меньше собственно боевых систем и все больше боеприпасов, причем с определенным оборонительным уклоном.



С 2000 года ВВС Тайваня не получили ни одного боевого самолета – лишь в морскую авиацию поступили 12 противолодочных самолетов Р-3 "Орион". Также не было получено из США никакой бронетехники, кроме 54 амфибийных БТР AAV-7А1 для морской пехоты.



На самом Тайване было произведено 368 колесных БТР СМ-33 и командно-штабных машин (КШМ) СМ-32 (предполагается выпустить еще 282 такие машины со 105-мм пушкой и 305 СМ-34 с 30-мм пушкой). Впрочем, начинается поставка на Тайвань 108 танков М1А2 "Абрамс" из наличия армии США.



В небольшом количестве на вооружение поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) собственного производства LT-2000 модульного типа (60 117-мм неуправляемых ракетных снарядов (НУРС), или 27 182-мм НУРС, или 12 230-мм НУРС на каждой машине).



ВМС Тайваня получили из состава ВМС США четыре эсминца типа "Кидд", которые в 1970-е годы строились для Ирана, но были конфискованы Вашингтоном после исламской революции 1979 года, а также два тральщика типа "Оспри" и еще два фрегата типа "Оливер Перри" (тоже из состава американского флота). На самом Тайване началось строительство скоростных ракетных корветов типа "Туо Цзян" (оснащены, в частности, сверхзвуковыми ПКР "Сюн Фэн-3" с дальностью полета до 400 км). Был введен в строй десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) отечественной постройки "Ю Шань", способный нести до 700 морпехов, 5 десантных катеров, не менее 10 плавающих БТР, 2 вертолета.



В состав ВВС Тайваня поступило еще два самолета ДРЛО Е-2С и начато производство отечественного учебно-боевого самолета АТ-5. При этом было получено из США большое количество авиационного вооружения – ракет AGM-65 "Мейверик", AIM-120 AMRAAM, управляемых авиабомб (УАБ) "Пэйвэй".



Впрочем, недавно была начата модернизация всех оставшихся 140 F-16А/В по варианту F-16V block 72, и предполагается поставка 66 новых F-16C/D block 70.



Наземная ПВО получила еще четыре батареи ЗРС "Пэтриот", а три ранее поставленные были модернизированы по варианту РАС3.



На самом Тайване производилась ЗРС "Тяньгун", созданная на основе "Пэтриота". В армейскую авиацию пришли еще 21 "Супер Кобра", еще 9 "Чинуков", еще полсотни UH-60, а также 30 новейших ударных вертолетов АН-64Е "Апач".



В армию поступило 120 ПТРК "Джавелин", до 300 ПЗРК "Стингер", кроме того, "Стингеры" вошли в состав вооружения "Апачей".



Хотя Тайвань обладает достаточно мощным ВПК, производящим боевую технику почти всех классов, экспорт оружия страной очень ограничен. Он сводится к поставкам (как правило, бесплатным) списанной американской авиационной техники странам, сохраняющим с Тайванем дипломатические отношения (в первую очередь – латиноамериканским).



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Соотношение сил между Китаем и Тайванем на данный момент изменилось радикально. НОАК в ХХI веке совершила колоссальный количественный и качественный скачок, не оставляя тайваньским ВС никаких шансов отразить вторжение с материка ("Китайская военная машина ускоряется быстрее всех", "НВО", 13.01.23).



Теперь сроки и способ возвращения Тайваня в состав КНР являются для Пекина почти исключительно политическим вопросом, а не военной проблемой. Переломить ситуацию Тайбэй уже не способен. Источник - nvo.ng.ru

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