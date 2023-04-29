Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов

13:30 02.05.2023

Дмитрий НЕФЕДОВ | 29.04.2023



Не на словах, а на деле приступить к выработке ответных мер!



Европейский союз не может согласовать очередной пакет санкций против России, пожаловался 24 апреля Жозеп Боррель. "Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя", – сказал после заседания "совета министров иностранных дел ЕС глава польской дипломатии Збигнев Рау. Не исключено, что, помимо алмазов, имеются и разногласия в отношении Росатома.



Предполагается, что 11-й пакет, как заявляла Урсула фон дер Ляйен, должен быть направлен "в основном на борьбу с обходом рестрикций – на то, чтобы закрыть реэкспортные лазейки". В преамбуле обсуждаемого документа прямо отмечается необходимость "подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах; материальная поддержка российской армии и ОПК РФ будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на доступе третьих стран к рынку Евросоюза". Предусматриваются ограничительные, а в ряде случаев запретительные меры на торговлю, инвестиционное, в т. ч. межбанковское, а в ряде случаев и на гуманитарное сотрудничество. С осени 2022 – января 2023 г. действуют совместные комиссии США и ЕС, контролирующие финансово-экономические связи всех стран Центральной Азии и еще примерно двадцати стран с Россией на предмет возможного включения их в параллельные (вторичные) санкции.



В списке вероятных мишеней – Турция, Казахстан, арабские страны. С 12 апреля под американскими санкциями находятся три сотрудничающие с Россией узбекистанских предприятия, включая градообразующий цементный завод "Ахангаранцемент", контролируемый через компанию Akkermann Cement CA, учрежденную структурой из холдинга USM Алишера Усманова. Компании, стремящиеся избежать американских рестрикций, должны свернуть все свои операции с "Ахангаранцементом" до 11 июля. Как отмечает директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев, такие действия нацелены на то, "чтобы разрушить экономические связи Узбекистана с Россией… затем, похоже, возможны санкции и за сотрудничество с Китаем".



На всех этапах санкционного давления на Москву в них активно участвовала и вышедшая ранее из ЕС Великобритания с ее 11 зарубежными протекторами, из коих 8 – "офшорно-реэкспортные". Присоединились к санкциям Норвегия, Швейцария, Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Монако, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн.



Под предполагаемый новый антиреэкспортный пакет подпадают и европейские территории с автономным таможенно-экономическим статусом, пока позволяющим им проводить реэкспортные операции и транзитные транзакции (северо-марокканские анклавы Испании, португальские острова Мадейра и Селваженш, датские Фареры и Гренландия, некоторые районы в Греции, германский остров Гельголанд, восточно-карибские автономии Нидерландов). В Америке полномочиями финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций наделено подразделение Министерства финансов США, известное как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), стратегические задачи которого определяются Белым домом.



С недавнего времени из Швейцарии, Нидерландов, Эстонии и других государств поступает информация о сотнях проверок потенциальных нарушений санкционного режима в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль, с перспективой возбуждения уголовных дел. Вероятно, тенденция будет нарастать, но по мере выявления типовых схем будут изобретаться новые. По словам генерального директора РСМД Ивана Тимофеева, производители в дружественных странах, работающие на американском или европейском оборудовании или с использованием технологий и программного обеспечения из США или ЕС, "будут как минимум ограничены в поставках своей продукции российским заказчикам".



Еще более серьезные последствия – "это уголовное преследование за обход санкций и поставки через третьи страны; западные, особенно американские, профильные ведомства научились за многие годы раскрывать такие схемы, пресекая попытки Ирана, КНДР и других стран (Мьянмы, Судана, Кубы, Зимбабве, Ливии, Югославии, Ирака, Эфиопии, Гренады. – Прим. ред.) обходить введенные против них санкции", и поэтому "совершенно точно следует ожидать, что меры по запаиванию лазеек и схем обхода будут усилены многократно". Характерный штрих: страны Запада не предпринимали никаких сдерживающих мер в отношении ЮАР и Южной Родезии, десятилетиями, с 1950-х годов, оснащая путем реэкспорта правившие там расистские режимы передовыми технологиями и вооружениями. Находясь под ооновскими санкциями вплоть до упразднения в этих странах апартеида (соответственно в 1994 и в 1980 гг.), ЮАР с Южной Родезией не единожды вторгались в Анголу, Мозамбик, а Претория отказывалась деоккупировать соседнюю Намибию…



Казалось бы, в Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС) должны прорабатываться коллективные ответные контрмеры в отношении ужесточаемых "реэкспортных" санкций Запада, но о такой работе пока ничего не известно. Дружественные России южные соседя всячески стремятся избежать вторичных западных санкций, одновременно стремясь не растерять преимущества в связи с их новоприобретенной ролью каналов российского реэкспорта. По данным FT, за последний год объемы торговли России с некоторыми государствами выросли на 60-80%, причем многие из поставляемых в Россию товаров содержат компоненты двойного назначения. Уже по состоянию на конец марта практически все коммерческие банки Киргизии рассматривались как кандидаты на включение в регулярно обновляемые SDN-листы с перечислением подпавших под ограничения физических и юридических лиц.



Известно, что активное давление оказывается на власти Республики Армения, имеющие возможность отчитаться о беспрецедентном экономическом росте в 12,6 % за 2022 год – не в последнюю очередь благодаря росту торговли с Россией и перемещению релокантов. При импорте и экспорте товаров в Россию Армения руководствуется правилами ЕАЭС, других ограничений для этих операций нет, заверяют в Комитете государственных доходов республики. Однако выкручивание рук будет продолжаться: по сведениям издания "Грапарак", в ходе недавней поездки премьер-министра Никола Пашиняна в Берлин он получил "настойчивые предупреждения" о необходимости перекрыть параллельный импорт в Россию.



Не менее активная работа ведется в Центральной Азии. США готовы помочь Казахстану обеспечить соблюдение антироссийских санкций и минимизировать экономические последствия такой политики для страны, говорится в распространенном накануне отчете Министерства финансов США по итогам поездки в Казахстан 23-26 апреля представителей Минфина и Минторга.



12 апреля председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провел первое заседание организационного комитета Евразийского экономического форума, который должен пройти в Москве 24-25 мая. Одобрена концепция мероприятия, выделены актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС (научно-техническое сотрудничество, финансовая сфера, промышленность и АПК, климатическая повестка, энергетика, техническое регулирование и ветеринария, развитие внутреннего рынка Союза, электронная торговля, таможенное регулирование, региональное сотрудничество, госзакупки, статистика). "Тема предстоящего Евразийского экономического форума определена как "Евразийская интеграция в многополярном мире"… Цель Форума – популяризация идеи Союза как интеграционного объединения в многополярном мире и совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве", – отметил А. Оверчук.



Едва ли на этом и других подобных мероприятий "санкционную" тему получится замести под ковер. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, в тесном взаимодействии с партнерами по ЕАЭС и другими дружественными странами российской стороне необходимо не на словах, а на деле приступить к выработке необходимых мер в ответ на деструктивную политику Запада. Практическая реализация этой задачи подкрепит заинтересованность партнеров Москвы в дальнейшем политико-экономического взаимодействия с нашей страной.