 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.05.2023
14:07  Турки смастерили боевой самолет 5-го поколения - KAAN. Пока в виде голограммы
13:58  Размотавший миллиарды питерский олигарх Израйлит признан невиновным
13:54  Агромикрокредит в Казахстане: за и против
13:48  Молодых сарбазов Казахстана учат играть на домбре. В бою - поможет...
13:35  Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:34  Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:30  Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов

12:30  Турция выбирает лидера и эпоху, - Сергей Станкевич
11:44  Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин
00:25  Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:19  Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП
00:16  Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана
00:14  Начато строительство нефтепровода для первого НПЗ в Монголии
00:09  Идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке, - Раймонд Ибрагим
00:06  АЭС "Аккую": с помощью России Турция осваивает "мирный атом", - А.Арешев
00:02  Нейросеть бросает вызов. Искусственный разум выходит из-под контроля, - Иван Полетаев
Понедельник, 01.05.2023
22:14  В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов
20:08  Россия тотально разбомбила Павлоград
18:53  Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России
18:14  Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
17:52  Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов
17:17  Парижане из "черного блока" люто разносят Париж
16:38  Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")
16:35  ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?
16:23  Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан
16:20  Умер первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев
14:55  О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:53  Новые председатели в Варзобе и Бадахшане. В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%
12:27  Тамбовские ушатали питерского. ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича
12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:34 02.05.2023

Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщила его супруга "Первому каналу". Юдашкину было 59 лет. Причина его смерти не приводится.

В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум.

Валентин Юдашкин начал карьеру в 1980-х. Его первая коллекция была представлена в 1991-м в Париже, она состояла из 150 моделей.

В 1994 и 1996 годы он создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1999 - для женской и мужской футбольных сборных России.

В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина. С февраля 2012 года занял пост президента Союза танцевального спорта России, а том же году стал главным редактором телеканала "Стиль и мода". Имел звания народного художника России (2005), заслуженного деятеля искусств России (1999).

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683023640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Стране нужна новая генерация образованных и подготовленных управленцев
- Председатель Мажилиса принял участие в XII пленарном заседании ТюркПА
- Адаптация к изменению климата и развитие сельского хозяйства
- Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане
- Государственный советник провел совещание по вопросам сохранности Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
- Алтай Кульгинов посетил объекты здравоохранения и образования в Туркестанской области
- Что происходит с инфраструктурой третьего мегаполиса?
- Вице-премьеры Казахстана и Армении обсудили перспективы расширения сотрудничества
- О встрече главы МИД Казахстана с послом КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  