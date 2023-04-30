 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.05.2023
14:07  Турки смастерили боевой самолет 5-го поколения - KAAN. Пока в виде голограммы
13:58  Размотавший миллиарды питерский олигарх Израйлит признан невиновным
13:54  Агромикрокредит в Казахстане: за и против
13:48  Молодых сарбазов Казахстана учат играть на домбре. В бою - поможет...
13:35  Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:34  Умер еще один знаменитый советский кутюрье Валентин Юдашкин
13:30  Запад пытается перекрыть центразийский реэкспорт в Россию, - Д.Нефедов

12:30  Турция выбирает лидера и эпоху, - Сергей Станкевич
11:44  Армия Тайваня готова только к одной войне - Александр Храмчихин
00:25  Узбекистан: "звезда Востока" манит информационных прохиндеев, - Э.Фишман
00:19  Мир без США: Китайский спецназ в Судане и российские двигатели в Китае, - СП
00:16  Узбекистан стал крупнейшим экспортером муки. За счет Казахстана
00:14  Начато строительство нефтепровода для первого НПЗ в Монголии
00:09  Идет всемирная война против христиан, их враги пригрелись и в Америке, - Раймонд Ибрагим
00:06  АЭС "Аккую": с помощью России Турция осваивает "мирный атом", - А.Арешев
00:02  Нейросеть бросает вызов. Искусственный разум выходит из-под контроля, - Иван Полетаев
Понедельник, 01.05.2023
22:14  В Шымкенте пропал известный адвокат Усетов
20:08  Россия тотально разбомбила Павлоград
18:53  Al Ittihad: однополярному миру во главе с США пришел конец благодаря России
18:14  Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
17:52  Англосаксы опутывают Киргизию наркопаутиной, - Вл.Прохватилов
17:17  Парижане из "черного блока" люто разносят Париж
16:38  Огнем российской артиллерии ликвидирован "лучший украинский зенитчик" Линийчук ("Кельт")
16:35  ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?
16:23  Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан
16:20  Умер первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев
14:55  О международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона – 2023", - В.Чушкин
14:53  Новые председатели в Варзобе и Бадахшане. В Таджикистане произведены очередные кадровые перестановки
14:19  ШОС оперативно признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
14:16  На пороге второй квантовой революции: пора вернуться к религиозному сознанию? - Борис Акимов
14:13  Название махалли "Йулларик" ("место, где расходятся пути") в Ташкенте предложено изменить из-за числа разводов
14:11  За изменение Конституции Узбекистана дружно проголосовали 90,21% избирателей
13:50  Запад и Африка: от колонизатора к жандарму, - Сергей Кожемякин
13:22  В Таджикистане снизили ставку рефинансирования до 10%
12:27  Тамбовские ушатали питерского. ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича
12:23  Иранист Валентин Алексеевич Жуковский, - П.Густерин
11:34  WP: некоторые страны решили переждать обострение между США и Россией
11:27  Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями. "В связи с успешным референдумом"
11:24  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
11:18  За изменение Конституции Узбекистана проголосовали 90,21% избирателей
00:38  Интриги США у границ Китая послужат на пользу России
00:32  Китай должен изменить стратегию, чтобы победить США на Ближнем Востоке
00:30  В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
00:25  Дмитрий Губерниев - о Самарканде, натурализации Пракатень и Рыбакиной, а также об узбекском биатлоне
00:05  Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций
Воскресенье, 30.04.2023
18:28  От потрясений к величию. Ельцинское государство потерпело крах, - Александр Проханов
17:11  Китайский юань станет главной резервной валютой раньше, чем ожидалось
16:45  Российский подводный флот может "парализовать" Европу, - Daily Express
16:17  Шахматная корона поехала в Китай! Дин Лижэнь – новый чемпион мира
15:22  Референдум по изменению Конституции Узбекистана - 2023
14:37  Адмирал ВМС Турции Джем Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".
13:35 02.05.2023

Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с упоминанием "российской агрессии". Список всех стран
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 26 апреля приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы, где упомянута "агрессия России" против Украины, сообщается на сайте организации.

Постпред Украины в ООН сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об "агрессии в отношении Украины" в резолюции, однако документ был принят с 122 голосами "за".

Проголосовали "за":

1. Албания;
2. Алжир
3. Андорра
4. Антигуа и Барбуда
5. Аргентина
6. Армения
7. Австралия
8. Австрия
9. Бахрейн
10. Бангладеш
11. Барбадос
12. Бельгия
13. Белиз
14. Бутан
15. Бразилия
16. Бруней
17. Болгария
18. Камбоджа
19. Камерун
20. Канада
21. Чили
22. Китай
23. Колумбия
24. Коста-Рика
25. Кот-д'Ивуар
26. Хорватия
27. Кипр
28. Чехия
29. Дания
30. Доминиканская Республика
31. Эквадор
32. Египет
33. Сальвадор
34. Эстония
35. Финляндия
36. Франция
37. Грузия
38. Германия
39. Греция
40. Гватемала
41. Гайана
42. Венгрия
43. Исландия
44. Индия
45. Индонезия
46. Ирландия
47. Израиль
48. Италия
49. Япония
50. Иордания
51. Казахстан
52. Кения
53. Кирибати
54. Кувейт
55. Лаос
56. Латвия
57. Ливия
58. Лихтенштейн
59. Литва
60. Люксембург
61. Малави
62. Малайзия
63. Мальдивы
64. Мальта
65. Маршалловы Острова
66. Мексика
67. Федеративные Штаты Микронезии
68. Монако
69. Монголия
70. Черногория
71. Марокко
72. Мьянма
73. Непал
74. Нидерланды
75. Новая Зеландия
76. Нигерия
77. Северная Македония
78. Норвегия
79. Оман
80. Пакистан
81. Палау
82. Панама
83. Папуа-Новая Гвинея
84. Парагвай
85. Перу
86. Филиппины
87. Польша
88. Португалия
89. Катар
90. Республика Корея
91. Молдавия
92. Румыния
93. Руанда
94. Самоа
95. Сан-Марино
96. Саудовская Аравия
97. Сьерра-Леоне
98. Сингапур
99. Словакия
100. Словения
101. Соломоновы Острова
102. Испания
103. Шри-Ланка
104. Суринам
105. Швеция
106. Швейцария
107. Таиланд
108. Восточный Тимор
109. Тонга
110. Тринидад и Тобаго
111. Тунис
112. Турция
113. Украина
114. ОАЭ
115. Великобритания
116. США
117. Уругвай
118. Вануату
119. Вьетнам
120. Йемен
121. Замбия
122. Польша

Проголосовали "против":

1. Россия
2. Беларусь
3. Никарагуа
4. Сирия
5. КНДР.

Воздержались:

1. Ангола
2. Багамы
3. Центральноафрикаyская Республика
4. Куба
5. Эритрея
6. Эфиопия
7. Гондурас
8. Иран
9. Ирак
10. Кыргызстан
11. Мавритания
12. Науру
13. Сенегал
14. Южная Африка
15. Судан
16. Таджикистан
17. Того
18. Узбекистан.

Упоминание о России есть в следующем абзаце резолюции Генассамблеи ООН:

"…учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права…".

Также в резолюции, принятой 26 апреля, говорится о многолетнем взаимодействии ООН и Совета Европы, а также звучат призывы укреплять сотрудничество на фоне вызовов, с которыми столкнулись страны мира в последние годы, в том числе пандемия COVID-19 и текущее военное противостояние в Европе.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683023700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Стране нужна новая генерация образованных и подготовленных управленцев
- Председатель Мажилиса принял участие в XII пленарном заседании ТюркПА
- Адаптация к изменению климата и развитие сельского хозяйства
- Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане
- Государственный советник провел совещание по вопросам сохранности Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
- Алтай Кульгинов посетил объекты здравоохранения и образования в Туркестанской области
- Что происходит с инфраструктурой третьего мегаполиса?
- Вице-премьеры Казахстана и Армении обсудили перспективы расширения сотрудничества
- О встрече главы МИД Казахстана с послом КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  