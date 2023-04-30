Когда союзник Касым и врагов не надо. Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с осуждением "российской агрессии".

13:35 02.05.2023

Казахстан проголосовал за резолюцию ООН с упоминанием "российской агрессии". Список всех стран

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 26 апреля приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы, где упомянута "агрессия России" против Украины, сообщается на сайте организации.



Постпред Украины в ООН сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об "агрессии в отношении Украины" в резолюции, однако документ был принят с 122 голосами "за".



Проголосовали "за":



1. Албания;

2. Алжир

3. Андорра

4. Антигуа и Барбуда

5. Аргентина

6. Армения

7. Австралия

8. Австрия

9. Бахрейн

10. Бангладеш

11. Барбадос

12. Бельгия

13. Белиз

14. Бутан

15. Бразилия

16. Бруней

17. Болгария

18. Камбоджа

19. Камерун

20. Канада

21. Чили

22. Китай

23. Колумбия

24. Коста-Рика

25. Кот-д'Ивуар

26. Хорватия

27. Кипр

28. Чехия

29. Дания

30. Доминиканская Республика

31. Эквадор

32. Египет

33. Сальвадор

34. Эстония

35. Финляндия

36. Франция

37. Грузия

38. Германия

39. Греция

40. Гватемала

41. Гайана

42. Венгрия

43. Исландия

44. Индия

45. Индонезия

46. Ирландия

47. Израиль

48. Италия

49. Япония

50. Иордания

51. Казахстан

52. Кения

53. Кирибати

54. Кувейт

55. Лаос

56. Латвия

57. Ливия

58. Лихтенштейн

59. Литва

60. Люксембург

61. Малави

62. Малайзия

63. Мальдивы

64. Мальта

65. Маршалловы Острова

66. Мексика

67. Федеративные Штаты Микронезии

68. Монако

69. Монголия

70. Черногория

71. Марокко

72. Мьянма

73. Непал

74. Нидерланды

75. Новая Зеландия

76. Нигерия

77. Северная Македония

78. Норвегия

79. Оман

80. Пакистан

81. Палау

82. Панама

83. Папуа-Новая Гвинея

84. Парагвай

85. Перу

86. Филиппины

87. Польша

88. Португалия

89. Катар

90. Республика Корея

91. Молдавия

92. Румыния

93. Руанда

94. Самоа

95. Сан-Марино

96. Саудовская Аравия

97. Сьерра-Леоне

98. Сингапур

99. Словакия

100. Словения

101. Соломоновы Острова

102. Испания

103. Шри-Ланка

104. Суринам

105. Швеция

106. Швейцария

107. Таиланд

108. Восточный Тимор

109. Тонга

110. Тринидад и Тобаго

111. Тунис

112. Турция

113. Украина

114. ОАЭ

115. Великобритания

116. США

117. Уругвай

118. Вануату

119. Вьетнам

120. Йемен

121. Замбия

122. Польша



Проголосовали "против":



1. Россия

2. Беларусь

3. Никарагуа

4. Сирия

5. КНДР.



Воздержались:



1. Ангола

2. Багамы

3. Центральноафрикаyская Республика

4. Куба

5. Эритрея

6. Эфиопия

7. Гондурас

8. Иран

9. Ирак

10. Кыргызстан

11. Мавритания

12. Науру

13. Сенегал

14. Южная Африка

15. Судан

16. Таджикистан

17. Того

18. Узбекистан.



Упоминание о России есть в следующем абзаце резолюции Генассамблеи ООН:



"…учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права…".



Также в резолюции, принятой 26 апреля, говорится о многолетнем взаимодействии ООН и Совета Европы, а также звучат призывы укреплять сотрудничество на фоне вызовов, с которыми столкнулись страны мира в последние годы, в том числе пандемия COVID-19 и текущее военное противостояние в Европе.