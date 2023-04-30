Агромикрокредит в Казахстане: за и против

13:54 02.05.2023

Агромикрокредит: за и против



Микрокредит на сельскохозяйственный бизнес способствует динамическому развитию бизнеса, так как помогает закрыть финансовые потребности на закупку новой техники, оборудования, постройки технических помещений, найма и оплаты зарплат новых сотрудников. Оформить агро микрокредит в Казахстане можно в KMF - организация предлагает привлекательные условия и ставит упрощенные требования для получения займа.



Преимущества агрокредита в МФО



Микрокредиты на потребности сельскохозяйственного бизнеса - это возможность динамического развития. Это один из альтернативных способов финансирования бизнеса в аграрной сфере, не требующий продажи активов или привлечения партнерского капитала. Среди главных преимуществ услуги микрокредитования:



- отсутствие строгих требований и невыполнимых условий для получения займа;

- возможность получить микрокредит для старта агробизнеса;

- упрощенный пакет документов;

- персональный подход к каждому клиенту;

- быстрое рассмотрение и одобрение заявки;

- возможность оформить микрокредит онлайн независимо от места нахождения.



Именно благодаря этим преимуществам владельцы сельскохозяйственного бизнеса все чаще отдают предпочтение МФО для получения займа на развитие своего дела.



Недостатки микрокредита для сельскохозяйственного бизнеса



Микрокредит, как и другие финансовые операции, связан с рисками и имеет недостатки:



- риск разориться (в случае, если заемщик не рассчитает свои возможности и реальные потребности в деньгах);

- довольно низкий предел максимальной суммы займа (как правило, малому и среднему бизнесу максимальной суммы достаточно для стимулирования развития бизнеса);

- серьезные последствия в случае отказа от возвращения долга (как и в банке или любой другой финансовой организации).



Все эти недостатки являются относительными, преимущества услуги более существенны. Если клиент ответственно отнесется к займу, использует деньги разумно, по назначению и с пользой для бизнеса, будет своевременно возвращать часть займа и проценты - микрозайм принесет компании только пользу, а недостатки будут незаметны.



Дополнительным преимуществом использования краткосрочных и долгосрочных микрокредитов останется развитие своей кредитной истории, что является важным показателем для дальнейшего благоприятного отношения банковской сферы к вашему бизнесу. Разумное распределение капитала, привлечение новых инвестиций и доходов путем кредитования - важный аспект ведения прибыльного бизнеса, а микрокредит является лишь инструментом, который в разумных руках принесет много пользы владельцу аграрного предприятия.