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В США рухнул третий крупный банк за два месяца. Светлой памяти First Republic Bank
15:51 02.05.2023

В США рухнул третий банк за два месяца. Он стал крупнейшим заемщиком-банкротом с 2008 годаВ США разорился третий крупный банк - First Republic Bank (FRB). 1 мая он перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая согласовала его продажу одному из крупнейших национальных конгломератов JPMorgan Chase. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источник: AP 2022JPMorgan Chase получит все активы First Republic Bank на сумму около $229,1 млрд и вклады на сумму $103,9 млрд.

Банк не смог компенсировать ущерб от массового снятия средств клиентами и падения цен на собственные активы.В рамках соглашения по передаче права управления FCIC покроет часть убытков FRB, сообщил WSJ.

"В рамках сделки 84 отделения First Republic Bank откроются в восьми штатах как филиалы JPMorgan Chase Bank. Все вкладчики First Republic Bank станут вкладчиками JPMorgan Chase Bank и получат полный доступ ко всем своим вкладам", - говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Ранее правительственные чиновники не хотели допускать поглощение FRB, из-за которого JPMorgan Chase стал еще более крупным игроком, писал Bloomberg. В обычных условиях, указывает агентство, американские регуляторы не позволили бы JPMorgan Chase еще сильнее нарастить депозитную базу.

В марте 2023 года FRB уже был на грани банкротства. Тогда банк удалось спасти за счет вливания $30 млрд от нескольких крупнейших финансовых организаций, в том числе от JPMorgan, который был главным игроком в борьбе за First Republic Bank.

First Republic Bank стал вторым по величине разорившимся американским банком в истории.Крупнейшим по этому показателю остается рухнувший в 2008 году Washington Mutual Inc., располагавший активами на $307 млрд и депозитами на $188 млрд. Активы банка и его кредитный портфель также отошли JPMorgan за $1,9 млрд.

С начала марта 2023 года в США обанкротились еще две крупнейших финансовых организации - калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB) и нью-йоркский Signature Bank. Активы SVB на момент банкротства составляли $167 млрд; его кредиты и депозиты на общую сумму в $128 млрд перешли банковскому холдингу First Citizens Bank & Trust Company. Активы Signature Bank на $38,4 млрд выкупил New York Community Bank, еще порядка $60 млрд остались в распоряжении FDIC.

Источник - Лента
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