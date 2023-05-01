Сажал липу, нес бревно... Токаев лично поучаствовал в субботнике

15:53 02.05.2023

Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым



Глава государства принял участие в городском субботнике

В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы.

В ходе субботника Глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.

– Казахстан - наш общий дом, мы должны соблюдать в нем порядок. Нужно высаживать деревья, содержать улицы в чистоте. Это наш гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников. Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны. Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.