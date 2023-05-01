В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней. Скачи на все... стороны

15:55 02.05.2023

Туркменистан, общество 12:31, 02 мая 2023 Просмотров:



CentralAsia (TM) - В рамках Национального праздника туркменского скакуна президент республики Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии нового конного комплекса, где ему подарили восемь коней ахалтекинской породы. Об этом сообщает государственное издание "Туркменистан. Золотой век".



Издание уточняет, что новый конный комплекс находится под управлением военных и правоохранительных органов. Объект расположен в этрапе (районе) Ак Бугдай в предгорьях Копетдага на территории площадью 40 гектаров. Здесь построены административные здания, открытый манеж, стойла на 500 голов, технические сооружения, трибуны на 100 мест, парковка и прочее.



Президенту подарили восемь коней: шесть - от каждого велаята (региона) и столицы страны Ашхабада, один - от имени военных и правоохранительных органов и еще один - от всех коневодов Туркменистана.



На мероприятии прошел конкурс по определению самого красивого скакуна. В этом году им был признан конь Гошасакар из Ахалтекинского конного комплекса президента республики, родившийся в 2015 году. Тренеру победителя от имени главы государства вручили ключи от автомобиля Toyota Fortuner, переходящий кубок и диплом.



Также призы от Сердара Бердымухамедова получили деятели искусства, популяризирующие роль ахалтекинских скакунов в жизни страны.



Президент в рамках мероприятий, посвященных празднику, посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где осмотрел выставку народных ремесел, поучаствовал в концертной программе, посетил скачки.



Как пишет туркменское госСМИ, "сегодня конь стал воплощением той энергии, с которой наша страна достигает колоссальных успехов в своем развитии. […] При этом основное отличие национальной школы подготовки спортивных коней в том, что туркмены не дрессируют их, а воспитывают".



"Всем сердцем впитав всенародную любовь к скакунам, Президент Сердар Бердымухамедов вывел на уровень государственной политики заботу о сохранении, приумножении и популяризации ахалтекинской породы, преемственности традиций и обогащении современными технологиями профильной сферы", - подчеркивает "Туркменистан. Золотой век".



Восхваление местных коней пошло от предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который написал несколько книг об этой породе лошадей. Например, "Ахалтекинец - наша гордость и слава", "Полет небесных скакунов", "Стремительная поступь скакуна". К слову, некоторые произведения Аркадага (уважительный титул бывшего главы государства, означающий в переводе с туркменского "покровитель") включены в школьную программу, их переводят на иностранные языки и дарят зарубежным партнерам на официальных мероприятиях.