В Кадамжайском районе развесили уличные баннеры с изображением основателя Кыргызстана - Иосифа Виссарионовича Сталина

16:35 02.05.2023

мая 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Соцсети возмущены. В Кадамджайском районе повесили баннер с изображением Сталина



видео тут -

https://24.kg/agent_024/264593_sotsseti_vozmuschenyi_vkadamdjayskom_rayone_povesili_banner_sizobrajeniem_stalina/



В селе Уч-Коргон Кадамджайского района повесили баннер с изображением Сталина. Пользователи соцсетей возмутились и потребовали его снять.



Баннер разместили в честь приближающегося Дня Победы 9 Мая.



Пользователи соцсетей напомнили, что во времена правления Иосифа Сталина и непосредственно по его указанию были осуществлены массовые репрессии, в том числе против кыргызстанцев, в 30-е и 40-е годы прошлого века.



Отмечается, что аким района Кутпидин Шакиров распорядился снять скандальный баннер и добавил, что глава местного айыл окмоту самовольно его повесил.



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