У Анны Башинской, посмевшей покритиковать Зеленского, отняли мандат депутата Алматинского горкенеша

17:45 02.05.2023

В Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской Фото: Facebook/Анна Башинская

Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров прокомментировал слова депутата Анны Башинской, сообщает Zakon.kz.

В комментариях к посту одного из СМИ она написала: "Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год".



"Высказывание Анны Башинской не соответствует позиции партии Amanat. Наша партия не вмешивается в политику других стран", – написал Станислав Канкуров в Facebook.

По его словам, Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий.



"Тем не менее, учитывая данные высказывания, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства".

Станислав Канкуров



29 апреля на своей странице в Facebook Анна Башинская прокомментировала свое высказывание.



"Я необдуманно написала комментарий к заявлению президента Украины в "Deutsche Welle" Facebook. Я совершенно не то имела ввиду, написав про Турцию. Прошу прощения перед братским турецким народом", – написала она.

По ее словам, она желает только мира народам Украины и России.



"Простите, это моя ошибка. Я не вправе комментировать эту ситуацию, у нас есть своя страна, и я, как депутат, должна прежде всего думать о ее благополучии".

Анна Башинская

Она очень извиняется перед казахстанцами и партийцами.



Анастасия Стативкина



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Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы



Депутат маслихата Алматы от партии Amanat Анна Башинская сложила полномочия, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook:



"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества".



yandex.ru

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В связи с этим, как отметила Анна Башинская, она полностью разделяет "официальную позицию партии".



"Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий. Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира", – резюмировала она.

Ранее в Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской. Как подчеркнул председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров, "высказывание Анны Башинской не соответствует позиции партии Amanat". Он отметил, что "партия не вмешивается в политику других стран".



Динара Халдарова